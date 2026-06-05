El auge de las plataformas de contenido para adultos dejó de ser una novedad de nicho para consolidarse como una salida laboral compleja, globalizada y, muchas veces, profundamente incomprendida.
Dos santafesinos revelan cómo es trabajar en plataformas de contenido para adultos
En un contexto donde la venta de contenido erótico crece día a día, dos creadores oriundos de la capital provincial, compartieron sus experiencias en esta industria revelando desafíos y presiones del mercado.
En un contexto donde la digitalización redefine los límites del trabajo y la intimidad, dos jóvenes oriundos de Santa Fe que actualmente residen en México decidieron abrir las puertas de sus experiencias en OnlyFans.
En diálogo con El Litoral, Octavio (29) y Emily (28) desmitifican la fantasía del "dinero fácil", exponen las presiones de un mercado que no descansa y analizan el costo psicológico y social de gestionar su propia exposición en el año 2026.
De la mirada local al trampolín virtual
Para quienes crecieron en la capital santafesina, la exposición pública suele venir acompañada de un fuerte peso social. El salto hacia la producción de contenido erótico no fue inmediato para ninguno de los dos, sino el resultado de un proceso donde la migración funcionó como un catalizador de libertad.
"Mi primer acercamiento fue por curiosidad", recordó Emily, quien comenzó en la industria hace cinco años, a sus 23. "Al principio lo viví desde un lugar muy juzgado. Me daba vergüenza que la gente se enterara, que lo supiera mi familia. Aunque mi contenido siempre fue sugestivo y no explícito, igualmente sentía ese peso social".
Según explicó la creadora, radicarse en el exterior modificó por completo su perspectiva: "Mudarme a México fue clave. Cuando llegué acá entendí que el mundo era muchísimo más grande de lo que imaginaba y que estaba dejando pasar una oportunidad importante por miedo al qué dirán. Empezás a comprender que somos una parte muy pequeña dentro de algo enorme y que no tenía sentido limitarme tanto por la opinión ajena".
Por su parte, Octavio llegó a la plataforma a través de un círculo de conocidas y bajo la urgencia de la realidad económica argentina. "La conocí por amigas que ya estaban trabajando ahí. Al principio surgió como una broma, como les pasa a muchos. Uno escucha comentarios sobre ganar dinero en dólares y piensa que puede ser una forma fácil de obtener un ingreso extra. Pero cuando entrás te das cuenta de que no es tan simple", relató el santafesino de 29 años.
La falacia del "dinero fácil": una jornada a tiempo completo
Lejos de la creencia popular que reduce la actividad a subir fotografías esporádicas, la rutina de un creador de contenido exige una estrategia de marketing digital constante, atención al cliente y una alta inversión de tiempo.
"La gente cree que es subir una foto y ganar plata, pero hay mucho trabajo detrás: producir contenido, responder mensajes, generar interacción, sostener una presencia constante. Es un trabajo como cualquier otro y requiere tiempo y dedicación", detalló Octavio. En su caso, la estructura incluye la delegación de tareas para optimizar los ingresos: "Tengo una persona que se encarga de la primera interacción con quienes llegan al perfil. Después se negocia qué contenido quieren y cuánto están dispuestos a pagar".
Con respecto a la interfaz de la plataforma Emily explicó que "OnlyFans no es una plataforma intuitiva cuando empezás. A mí me llevó mucho tiempo entender cómo funcionaba y cómo monetizar correctamente".
La dinámica de monetización se vuelve tan absorbente que las fronteras del descanso suelen desdibujarse. Emily confesó haber caído en dinámicas complejas debido a la rentabilidad directa del esfuerzo: "Por ahí me convertí un poco en workaholic porque mientras más respondes y mientras más tiempo invertís, obviamente mejores son los resultados y más dinero te ingresa directamente. Por momentos puede volverse algo muy absorbente".
Presiones, agencias y los límites del consentimiento
Uno de los debates más agudos que rodea a este fenómeno es la constante presión del mercado por desplazar las fronteras de lo que los creadores están dispuestos a exhibir, un terreno donde las agencias intermediarias no siempre juegan a favor del usuario.
"La plataforma constantemente pone a prueba esos límites porque siempre aparece una propuesta más, un pedido más o una oferta más alta", adviertió Octavio. El santafesino analizó el rol de las empresas de representación en este esquema: "Muchas agencias trabajan con formularios donde los creadores indican qué están dispuestos a hacer y qué no. El problema es que, cuando hay intereses económicos de por medio, la presión para ampliar esos límites puede aumentar. Ahí es donde muchas personas terminan haciendo cosas que originalmente no tenían pensado hacer".
Asimismo, Octavio planteó una lectura compleja sobre la naturaleza del vínculo con los clientes, mayoritariamente masculinos y nocturnos: "Creo que son mundos muy cercanos -con la prostitución-. No digo que sean exactamente lo mismo, pero existe una línea muy fina entre una cosa y la otra. En muchos casos, las conversaciones terminan derivando en propuestas de encuentros presenciales".
Emily también relata una experiencia corporativa conflictiva que la llevó a buscar la autogestión absoluta: "Tuve experiencias bastante negativas. Trabajé con cuatro agencias distintas y ninguna me dejó conforme. Muchas prometen cosas que después no cumplen y algunas tienen prácticas abusivas. Recuerdo una que incluso me cobraron 2000 dólares como penalidad económica para poder rescindir el contrato antes de tiempo".
Para ella, la independencia tiene un tinte particular: "Este negocio existe porque hay millones de hombres sobre todo consumiendo ese contenido. Yo también a partir de eso dije: 'no quiero que sea así, quiero que sea un imperio de las mujeres realmente'. Porque, ¿por qué los hombres tienen que apropiarse de eso que nos compete a nosotras?".
El peaje de la salud mental frente al prejuicio público
El dilema de la autoestima y la validación digital es otro de los ejes que atraviesa la cotidianidad de los creadores. El consumo de este contenido convive con una fuerte estigmatización social que se traduce en discursos de odio o desvalorización en los medios y redes sociales.
"A la mujer se la juzga muchísimo a partir de esto, como si una fuera más promiscua por hacer contenido o no", reflexionó Emily, aludiendo a críticas recientes recibidas desde el ámbito del streaming en su Argentina natal. "OnlyFans no es fácil; hay una nota que hicieron dos streamers argentinos, diciendo entre muchas cosas, que hacer este tipo de contenido es desvalorizarse". La creadora subraya la necesidad de un fuerte trabajo interno: "Hay que tener una autoestima muy trabajada para no absorber constantemente esos juicios. Batallamos con eso siempre".
Octavio coincide en el diagnóstico y advierte sobre las consecuencias observables en el entorno de la plataforma cuando no se cuenta con contención psicológica: "En mi caso, gracias a muchos años de terapia, tengo bastante claro quién soy y dónde estoy parado. Me gusta recibir comentarios positivos, claro. Me gusta gustar. Pero no dependo de eso".
Sin embargo, el santafesino señaló los riesgos latentes: "Vi casos donde la ambición económica termina generando problemas importantes. Hay personas que modifican su cuerpo para encajar en ciertos estándares, otras que desarrollan problemas de alimentación, algunas que consumen alcohol o sustancias para animarse a grabar contenido o sostener determinados horarios de trabajo".
La mirada hacia el futuro de una industria global
Hacia el cierre del diálogo, ambos coinciden en que la venta de contenido digital ya no dará marcha atrás y que las herramientas tecnológicas transformarán por completo las reglas del juego a corto plazo.
"Creo que va a seguir creciendo", proyectó Emily y subrayó que "la venta de contenido ya forma parte de una industria global y la inteligencia artificial va a acelerar todavía más ese proceso. Hoy ya existen modelos virtuales creadas con IA y herramientas capaces de generar imágenes y videos con enorme facilidad. Me parece que estamos frente a una transformación que va a obligarnos a replantear muchas ideas tradicionales sobre el trabajo, la imagen y la creación de contenido en internet".
Por su parte, Octavio concluyó con un mensaje de cautela para quienes evalúan ingresar a este universo atraídos por la promesa de la rentabilidad: "No es la idea que la mayoría tiene en la cabeza. Es divertido, tiene momentos muy buenos y puede generar ingresos interesantes, pero también implica una exposición enorme y una exigencia constante. Hay que estar preparado para sostener límites todo el tiempo. Exige mucha responsabilidad personal para no perder el control sobre lo que uno quiere hacer y lo que no".