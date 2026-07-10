Con la Selección argentina a horas de disputar los cuartos de final del Mundial frente a Suiza, miles de familias y grupos de amigos volverán a reunirse alrededor de una mesa para compartir la previa, la cena y la sobremesa. En ese contexto, la alimentación también ocupa un lugar central, muchas veces marcada por la ansiedad, el entusiasmo y los excesos propios de este tipo de encuentros.
Qué comer durante el partido de la Selección argentina: los consejos de una nutricionista
La licenciada Loreley Piccinini brindó recomendaciones para planificar el menú, controlar la ansiedad y disfrutar el encuentro con elecciones más equilibradas.
La licenciada en Nutrición Loreley Piccinini (matrícula 1658/2) explicó que los partidos de gran importancia generan emociones intensas que pueden modificar la manera en que las personas comen. "Los partidos importantes suelen despertar mucha ansiedad, nerviosismo y entusiasmo. En esos momentos es frecuente perder el registro de cuánto, qué y con qué rapidez comemos", señaló.
Por ese motivo, la profesional remarcó que la comida del partido no debería alterar el resto de la alimentación del día. "Lo ideal es realizar todas las comidas habituales, completas y nutritivas, sin saltearlas por pensar que más tarde se comerá en mayor cantidad", indicó. Además, recomendó incluir alimentos ricos en fibra durante la jornada para generar mayor saciedad y ayudar a controlar el apetito.
A la hora de organizar una tradicional e infaltable picada, Piccinini sostuvo que es importante ofrecer variedad y no basar todo el menú en productos ultraprocesados. Si bien los embutidos, snacks y alimentos con alto contenido de sodio y grasas pueden estar presentes, aconsejó acompañarlos con opciones más saludables, como tomates cherry, bastones de zanahoria, vegetales, tostadas integrales, frutas y otros alimentos frescos.
También destacó el valor de incorporar frutos secos, como nueces, almendras, pistachos o maní, combinados con frutas. "La idea es que una parte importante de la picada esté compuesta por alimentos de origen vegetal y ricos en nutrientes", explicó.
La nutricionista también hizo hincapié en el vínculo entre las emociones y la alimentación. Según indicó, el nerviosismo y la ansiedad suelen favorecer elecciones menos saludables y un consumo mayor de alimentos sin que la persona sea plenamente consciente de ello.
La vida sigue post partido
Piccinini recomendó planificar con anticipación tanto las compras como el menú. Además, sugirió que, si el partido coincide con el horario de la cena, una buena estrategia es comer durante el entretiempo en lugar de dejar la comida disponible durante todo el encuentro. "Conviene mantener al alcance de la mano las opciones más saludables", agregó.
En cuanto a las bebidas, la recomendación es priorizar el agua, las bebidas sin azúcar o las alternativas sin alcohol. En caso de consumir bebidas alcohólicas, aconsejó hacerlo con moderación, alternando cada copa con un vaso de agua y estableciendo un horario para finalizar el consumo.
Respecto del cierre de la noche, explicó que si después de la comida persiste el apetito es preferible optar por un postre liviano o alguna de las opciones saludables disponibles antes que continuar picando por costumbre.
Como ejemplo de un menú equilibrado para disfrutar del partido, propuso comenzar con una picada integrada por quesos magros, aceitunas, vegetales, tostadas integrales y guacamole. Como plato principal, sugirió carnes magras con ensaladas, vegetales al horno, pizza con masa integral, empanadas de verduras o tacos con vegetales. Para el postre, las mejores alternativas son frutas, flan o un postre lácteo liviano.
Finalmente, Piccinini recordó la importancia de mantenerse hidratado durante toda la jornada, planificar las compras con anticipación y priorizar frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales. "El objetivo de estas recomendaciones no es dejar de disfrutar del partido, sino hacerlo sintiéndose bien, evitando la pesadez y el malestar digestivo al día siguiente", concluyó.