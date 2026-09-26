El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado una alerta amarilla por lluvias y tormentas que afectará al sur y este del territorio santafesino durante la jornada de este domingo 27 de septiembre. El aviso meteorológico rige desde la madrugada hasta la tarde y comprende precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, junto con ráfagas intensas de viento, fuerte actividad eléctrica y la posibilidad de caída de granizo en sectores puntuales.
Alerta amarilla por tormentas para el sur-este de Santa Fe: los departamentos afectados
El organismo emitió un aviso por tormentas intensas y ráfagas para el sur provincial, mientras que en la capital santafesina se prevén lluvias aisladas.
Los departamentos alcanzados y el cronograma del mal tiempo
Según la cartografía oficial difundida por el organismo nacional, las zonas más comprometidas de la provincia comprenden a los departamentos Rosario, Constitución, San Lorenzo e Iriondo, extendiéndose también sobre Caseros y General López.
En la región del sur-este santafesino, la ventana temporal de mayor inestabilidad se concentrará desde las primeras horas de la madrugada del domingo y mantendrá su vigencia hasta las primeras horas de la tarde, momento en que los fenómenos comenzarán a desplazarse hacia el este.
El fenómeno meteorológico no es exclusivo de la provincia: el frente de tormentas abarca también al norte bonaerense, el sur de Córdoba, Entre Ríos y La Pampa.
Qué implica la alerta amarilla y qué precauciones tomar
El nivel de alerta amarilla determinado por el SMN advierte sobre "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas". Frente a este escenario, las autoridades de Protección Civil difundieron las recomendaciones de rigor para evitar inconvenientes en la vía pública:
- No sacar la basura y mantener limpios desagües, canaletas y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.
- Retirar o asegurar objetos en balcones y terrazas que puedan ser arrastrados por las ráfagas de viento.
- Evitar la circulación innecesaria al aire libre y no buscar refugio cerca de árboles, postes o cables de electricidad.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales de los municipios y el Servicio Meteorológico Nacional.
Cómo seguirá el tiempo este domingo y el lunes en la capital provincial
Para la ciudad de Santa Fe y la zona central, si bien la alerta amarilla tiene su epicentro en el sur del mapa provincial, la inestabilidad se sentirá de lleno desde la madrugada del domingo.
El pronóstico oficial detalla la siguiente evolución:
- Domingo 27 de septiembre: arrancará la madrugada con tormentas. El momento de mayor intensidad se registrará durante la mañana, con probabilidad de tormentas fuertes (entre un 40% y un 70%) y ráfagas del sector este que podrían oscilar entre los 51 y 59 km/h. Hacia la tarde las tormentas irán perdiendo fuerza y se esperan tormentas aisladas hacia la noche, con marcas térmicas entre los 16 °C de mínima y los 26 °C de máxima.
- Lunes 28 de septiembre: el inicio de la semana mantendrá las condiciones de inestabilidad. Durante la madrugada y la mañana continuará la presencia de tormentas, mientras que hacia la tarde y la noche las precipitaciones comenzarán a ceder bajo la forma de tormentas aisladas, con vientos moderados provenientes del sudeste (entre 13 y 22 km/h). La mínima se ubicará en los 16 °C y la máxima alcanzará los 22 °C.