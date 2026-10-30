El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 30 de octubre en sectores de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. El organismo anticipó condiciones de inestabilidad, con fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, que podrían generar complicaciones durante la jornada.
Alerta amarilla por tormentas en tres provincias: dónde se esperan lluvias intensas y posible granizo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia para este viernes 30 de octubre en sectores de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Se prevén precipitaciones abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica y ráfagas de viento, con acumulados que podrían alcanzar los 50 milímetros.
La advertencia comprende al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y zonas del sur santafesino y entrerriano. Según el informe meteorológico, las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.
Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 50 milímetros, aunque el SMN no descarta que esos registros puedan superarse de manera puntual en algunas localidades.
El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Por ese motivo, se recomienda seguir las actualizaciones oficiales y tomar precauciones, especialmente durante los períodos de mayor inestabilidad.
Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las zonas alcanzadas
El aviso meteorológico comprende áreas de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, incluye al AMBA, mientras que en el territorio santafesino y entrerriano alcanza sectores del sur.
De acuerdo con el pronóstico, las tormentas podrán desarrollarse con distinta intensidad y presentar períodos de lluvias fuertes. La concentración de precipitaciones en lapsos breves podría provocar acumulaciones importantes de agua en poco tiempo.
Entre los fenómenos previstos también se encuentra la posibilidad de granizo ocasional. A esto se suman ráfagas de viento y actividad eléctrica frecuente, condiciones que pueden afectar la circulación y las actividades al aire libre.
Los acumulados estimados, de entre 20 y 50 milímetros, representan valores de referencia para el área bajo alerta. Sin embargo, la distribución de las lluvias puede ser irregular: algunas localidades podrían registrar precipitaciones superiores a esos valores, mientras que otras recibirían menores cantidades.
La situación requiere especial atención en las zonas urbanas, donde las lluvias intensas en períodos cortos pueden generar dificultades en calles y sectores con drenaje insuficiente. También es importante considerar las condiciones de circulación en rutas y caminos, sobre todo cuando disminuye la visibilidad o se acumula agua sobre la calzada.
El SMN mantiene el seguimiento de las condiciones meteorológicas y sus avisos pueden actualizarse a medida que evoluciona el sistema de tormentas. Por eso, la recomendación es consultar los reportes oficiales antes de realizar actividades que dependan del estado del tiempo.
Qué significa la alerta amarilla y qué recomienda el SMN
El sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional utiliza distintos niveles de advertencia para comunicar los posibles riesgos asociados a los fenómenos meteorológicos.
En particular, el nivel amarillo señala que pueden producirse situaciones con capacidad de generar daños y provocar interrupciones momentáneas de las actividades habituales. No significa que las consecuencias vayan a registrarse de manera uniforme en todas las localidades, sino que existe la posibilidad de que ocurran fenómenos que requieren prevención.
Ante la previsión de tormentas, el organismo recomienda evitar salir si no es necesario y mantenerse alejado de zonas que puedan inundarse. También aconseja retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, sillas, chapas y toldos.