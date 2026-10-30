Pronóstico del tiempo

Alerta amarilla por tormentas en tres provincias: dónde se esperan lluvias intensas y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia para este viernes 30 de octubre en sectores de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Se prevén precipitaciones abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica y ráfagas de viento, con acumulados que podrían alcanzar los 50 milímetros.