El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia de nivel amarillo por tormentas y condiciones de inestabilidad que afectan de lleno a seis departamentos del sur de la provincia de Santa Fe, con la llegada de precipitaciones y ráfagas.
Alerta amarilla en el sur de Santa Fe: qué departamentos abarca y cómo estará el tiempo hoy
El SMN informó que habría probables tormentas en los departamentos Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Caseros y General López.
Departamentos afectados por la alerta meteorológica
De acuerdo con el parte oficial difundido por el organismo nacional, el fenómeno de inestabilidad comprende a los departamentos de Iriondo, San Lorenzo, Rosario, Constitución, General López y Caseros.
Desde el SMN recomiendan a la población mantenerse informada y extremar los recaudos ante posibles complicaciones derivadas de la acumulación de agua y la actividad eléctrica.
Recomendaciones y medidas de prevención oficiales
Ante el nivel de alerta amarilla decretado para la región sur santafesina, desde el SMN recordaron las pautas de rigor para minimizar riesgos en la vía pública:
- Evitar la circulación innecesaria al aire libre mientras persistan los fenómenos más intensos.
- No retirar la basura fuera de los horarios establecidos ni dejar elementos sueltos en balcones o terrazas que puedan ser desplazados por el viento.
- Mantener limpios los sumideros, canaletas y desagües domiciliarios para facilitar el escurrimiento pluvial.
- No buscar refugio bajo árboles, postes de luz o estructuras metálicas precarias.
La situación meteorológica continuará bajo estricto monitoreo por parte del Servicio Meteorológico Nacional, recomendando a los habitantes de los distritos alcanzados seguir la evolución de los avisos a través de los canales oficiales y evitar transitar por zonas anegadas.
Cómo estará el tiempo este viernes en Santa Fe
Por su parte, en la ciudad de Santa Fe las condiciones muestran una transición inestable para las próximas horas. Durante la noche de este jueves se registran tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación estimada entre el 10% y el 40%, vientos leves del sector este y una temperatura que ronda los 21°C.
Para la jornada de mañana, viernes 30 de octubre de 2026, el pronóstico oficial anticipa registros térmicos en ascenso en la capital provincial:
- Madrugada: Cielo parcialmente nublado con una temperatura aproximada de 16°C y vientos suaves del norte.
- Mañana: Se prevé el retorno de tormentas aisladas (probabilidad de 10% a 40%), con una temperatura que ascenderá hasta los 22°C.
- Tarde: El termómetro alcanzará una máxima estimada en 28°C bajo condiciones de tormentas aisladas.
- Noche: El cielo se presentará parcialmente nublado, rotando el viento hacia el noreste con velocidades de entre 13 y 22 km/h y una temperatura descendiendo hacia los 19°C.