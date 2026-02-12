Alerta amarilla por tormentas en el norte santafesino: seis departamentos bajo vigilancia

Mientras el frente de tormentas comienza a ceder en el centro y sur de la bota, la inestabilidad se concentra ahora con fuerza en el norte santafesino. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó este jueves el alerta amarilla para una amplia zona que comprende los departamentos más septentrionales de la provincia.
Fenómenos esperados y milimetraje
Se espera que las tormentas estén acompañadas por una importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y, fundamentalmente, abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 60 mm, aunque estas cifras podrían ser superadas en forma puntual en localidades específicas del norte profundo.
Además, no se descartan ráfagas de viento que podrían generar complicaciones en áreas rurales y zonas urbanas con arbolado añoso.
Recomendaciones del SMN ante el alerta amarilla
Ante la persistencia del fenómeno, las autoridades de Protección Civil y el SMN emitieron una serie de pautas de cuidado para los vecinos de los departamentos afectados:
Evitá salir de tu hogar: Mantenete en un lugar seguro mientras dure el fenómeno más intenso.
No saques la basura: Evitá que los residuos obstruyan el paso del agua hacia las alcantarillas.
Limpiá desagües y sumideros: Asegurá el correcto drenaje de techos y patios.
Alejate de zonas inundables: Evitá circular por caminos que presenten acumulación de agua.
Cortá el suministro eléctrico: En caso de que el agua ingrese a la vivienda, procedé a cortar la energía de forma preventiva.
Perspectiva climática
Se espera que las condiciones en el norte de Santa Fe mejoren de manera gradual hacia la madrugada del viernes, acompañando el desplazamiento del sistema hacia las provincias de Chaco y Corrientes. En nuestra región, el cambio de viento hacia el sector sur traerá el tan esperado alivio térmico, con un descenso marcado de las temperaturas máximas para el cierre de la semana.