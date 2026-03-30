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Miércoles 1 de abril

A cuánto asciende el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Lotería de Santa Fe adelantó los montos estimados para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía.Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía.
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Lotería de Santa Fe informó que, tras el sorteo realizado este domingo, el próximo pozo estimado del Quini 6 asciende a $4.000.000.000.

En la jornada de este 29 de marzo hubo dos grandes ganadores. En la modalidad Revancha, un apostador de Gobernador Crespo, en la provincia de Santa Fe, se llevó $3.760.841.145,60 con los números 06-08-15-24-36-42.

Además, en el Siempre Sale, un apostador oriundo de Córdoba ganó $378.387.936,00 al acertar la combinación 01-16-24-36-42-45.

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

Tradicional Primer Sorteo

01 - 09 - 15 - 18 - 19 - 38

La Segunda del Quini

00 - 05 - 09 - 15 - 18 - 29

En tanto, Lotería de Santa Fe adelantó que el próximo sorteo será el miércoles 1 de abril de 2026 a las 21:15. El extracto oficial también consigna un Premio Extra de $155.000.000 en el concurso realizado este domingo.

Quini 6 - Sorteo Domingo 29 de Marzo by El Litoral

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