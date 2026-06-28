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Miércoles 1 de julio

A cuánto asciende el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6

Este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos estimados para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel FabatíaSorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
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En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de 10.150 millones de pesos para el siguiente juego.

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

00 16 20 30 38 43

LA SEGUNDA

07 11 21 31 38 41

REVANCHA

01 03 10 12 15 23

SIEMPRE SALE

14 15 26 27 28 32

En el Siempre Sale, en tanto, fueron 34 los afortunados ganadores con cinco aciertos de la provincia de Santa Fe, San Juan, Santiago del Estero, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Río Negro, Buenos Aires, Córdoba, Formosa y Mendoza que con 5 aciertos se repartieron el pozo de más de $481.700.000.

Mientras, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $3.445.000.000

La Segunda: $1.165.000.000

Revancha: $4.950.000.000

Siempre Sale: $390.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será miércoles 1 de julio a las 21:15, en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 28 de junio

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