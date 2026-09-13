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Maximiliano Pullaro
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Miércoles 16 de septiembre

A cuánto asciende el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Quini 6 trae un nuevo sorteo millonario. Foto: Manuel Fabatía.Quini 6 trae un nuevo sorteo millonario. Foto: Manuel Fabatía.
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En el sorteo de Quini 6 de esta domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo sorteo pondrá en juego un pozo estimado de $15.250 millones.

Crédito: Lotería de Santa Fe.Crédito: Lotería de Santa Fe.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

05 08 22 29 34 37

LA SEGUNDA

04 20 25 31 39 42

REVANCHA

16 19 21 35 38 42

SIEMPRE SALE

11 15 33 36 43 44

En tanto, en el Siempre Sale fueron 24 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $501.200.000.

Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.

Tradicional Primer Sorteo $2.825.000.000

La Segunda: $3.190.000.000

Revancha: $8.645.000.000

Siempre Sale: $390.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 16 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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