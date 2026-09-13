En el sorteo de Quini 6 de esta domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo sorteo pondrá en juego un pozo estimado de $15.250 millones.
A cuánto asciende el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
Este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
Los números que salieron fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
05 08 22 29 34 37
LA SEGUNDA
04 20 25 31 39 42
REVANCHA
16 19 21 35 38 42
SIEMPRE SALE
11 15 33 36 43 44
En tanto, en el Siempre Sale fueron 24 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $501.200.000.
Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.
Tradicional Primer Sorteo $2.825.000.000
La Segunda: $3.190.000.000
Revancha: $8.645.000.000
Siempre Sale: $390.000.000
Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 16 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.