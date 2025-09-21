Temporal en Mar del Plata: árboles caídos y calles anegadas
La tormenta que azotó a la ciudad balnearia desde el sábado dejó importantes daños en distintos barrios, con árboles caídos, semáforos doblados y techos volados. Defensa Civil pidió a los vecinos evitar circular salvo que sea indispensable y advirtió que las lluvias continuarán durante el domingo.
Mar del Plata amaneció este domingo con serias complicaciones tras el temporal que se desató desde la tarde del sábado y que se intensificó durante la madrugada, con fuertes lluvias, actividad eléctrica y ráfagas de viento que alcanzaron los 40 kilómetros por hora.
Daños en distintos barrios y caída de árboles
El titular de Defensa Civil del partido de General Pueyrredón, Alfredo Rodríguez, confirmó que, por el momento, no hubo necesidad de evacuar a vecinos. Sin embargo, sí se registraron importantes anegamientos en zonas como Termas Huincó, La Herradura, el Autódromo y Punta Mogotes, entre otros barrios de la ciudad.
“Las últimas 24 horas fueron bastante difíciles desde lo laboral porque arrojan un número bastante importante de intervenciones”, explicó Rodríguez. En ese marco, detalló que al menos seis árboles de gran porte se desplomaron en diferentes puntos de la ciudad.
Se espera que a lo largo del domingo continúen los chaparrones aislados y lluvias intermitentes.
Uno de los casos más graves ocurrió en el cuartel de bomberos de Caisamar, donde un árbol bloqueó la salida de la autobomba en plena madrugada e incluso dañó dos autos estacionados.
Otro árbol cayó sobre la ruta 11, a la altura del barrio Alfar, lo que impidió la circulación hacia el norte durante varias horas hasta que el personal de Defensa Civil logró despejar el camino. También se registraron autos dañados, entre ellos uno que quedó atrapado bajo un ejemplar derribado por el viento.
A esto se sumaron otras complicaciones: un semáforo se cayó en el cruce de Acevedo y la Costa, en la zona de Playa Constitución, y en la cuadra de Juana Manso al 4200, en el barrio Las Canteras, se voló el techo de una vivienda. Además, numerosas ramas cortaron calles y obligaron a cortar la circulación en varios sectores.
Otro árbol cayó sobre la ruta 11
Entre 70 y 80 milímetros de lluvia acumulada
Rodríguez recordó que la advertencia meteorológica se había emitido el viernes en nivel amarillo, pero rápidamente fue elevada a alerta naranja ante la intensidad del fenómeno. “Tenemos vientos de hasta 40 kilómetros por hora, sumados a la gran cantidad de agua caída. Mar del Plata está atravesando una situación complicada y pedimos extremar precauciones”, señaló el funcionario.
En ese sentido, desde Defensa Civil reiteraron la recomendación de “no transitar por la ciudad en lo posible” y de “no permanecer debajo de árboles o estructuras inestables”. También se desplegaron equipos municipales para atender emergencias, con intervención de personal de Desarrollo Social, la unidad de Poda, Obras Sanitarias y Alumbrado Público.
Si bien hasta el momento no hubo evacuados, las autoridades locales advirtieron que la situación puede agravarse. Se espera que a lo largo del domingo continúen los chaparrones aislados y lluvias intermitentes.
“Nos queda mucho trabajo por hacer. El temporal sigue y vamos a estar en la calle con los equipos municipales atendiendo las emergencias”, concluyó Rodríguez.
