Fuertes lluvias y vientos

Temporal en Mar del Plata: árboles caídos y calles anegadas

La tormenta que azotó a la ciudad balnearia desde el sábado dejó importantes daños en distintos barrios, con árboles caídos, semáforos doblados y techos volados. Defensa Civil pidió a los vecinos evitar circular salvo que sea indispensable y advirtió que las lluvias continuarán durante el domingo.