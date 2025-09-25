Habrá reducción de carril sobre la Ruta Nacional 168 en dirección a Paraná

Vialidad Nacional informó que realizará este jueves trabajos de mantenimiento en un contador permanente de tránsito ubicado en el kilómetro 13 de la Autovía Santa Fe – Paraná de la Ruta Nacional 168.
Las tareas se llevarán a cabo por Vialidad Nacional desde las 11 hasta 14.
Las tareas, ejecutadas con personal especializado del 7º Distrito Santa Fe, producirán entre las 11 y las 14 reducciones de carril sobre la mano a Paraná.
En las intervenciones se reemplazarán las espiras ubicadas en la calzada que actúan como sensores de los equipos contadores del flujo vehicular. La reducción estará advertida con cartelería y con presencia de banderilleros.
Los contadores de tránsito de Vialidad Nacional permiten determinar el Tránsito Diario Medio Anual (TDMA), valor con el que el organismo nacional elabora proyectos y define tipo y modalidad de trabajos para las Rutas Nacionales.
El puesto intervenido se encuentra en RN 168, cercano al retorno de la balsa.
