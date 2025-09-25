#HOY:

Este jueves

Habrá reducción de carril sobre la Ruta Nacional 168 en dirección a Paraná

Las tareas se llevarán a cabo por Vialidad Nacional desde las 11 hasta 14.

Las tareas no interrumpirán el tránsito de forma completa.
 14:20

Vialidad Nacional informó que realizará este jueves trabajos de mantenimiento en un contador permanente de tránsito ubicado en el kilómetro 13 de la Autovía Santa Fe – Paraná de la Ruta Nacional 168.

Las tareas, ejecutadas con personal especializado del 7º Distrito Santa Fe, producirán entre las 11 y las 14 reducciones de carril sobre la mano a Paraná.

En las intervenciones se reemplazarán las espiras ubicadas en la calzada que actúan como sensores de los equipos contadores del flujo vehicular. La reducción estará advertida con cartelería y con presencia de banderilleros.

El comunicado oficial de Vialidad Nacional.El comunicado oficial de Vialidad Nacional.

Los contadores de tránsito de Vialidad Nacional permiten determinar el Tránsito Diario Medio Anual (TDMA), valor con el que el organismo nacional elabora proyectos y define tipo y modalidad de trabajos para las Rutas Nacionales.

El puesto intervenido se encuentra en RN 168, cercano al retorno de la balsa.

