Comunicación digital

Publicaron la lista de los 9 emojis que podrían sumarse en 2026 a iPhone y Android

Una cara con ojos entrecerrados, pulgares que señalan, un pepinillo y hasta un meteorito forman la lista que evalúa el Consorcio Unicode para la próxima gran actualización. Si se aprueban, empezarían a verse en WhatsApp, Instagram y otras apps a lo largo del año.