Publicaron la lista de los 9 emojis que podrían sumarse en 2026 a iPhone y Android

Una cara con ojos entrecerrados, pulgares que señalan, un pepinillo y hasta un meteorito forman la lista que evalúa el Consorcio Unicode para la próxima gran actualización. Si se aprueban, empezarían a verse en WhatsApp, Instagram y otras apps a lo largo del año.

Los 9 nuevos emojis que llegarían en 2026 al teclado de los celulares.Los 9 nuevos emojis que llegarían en 2026 al teclado de los celulares.
El Consorcio Unicode, la entidad que estandariza los emojis para que se vean (con variaciones) en todas las plataformas, incorporó nueve “candidatos” en sus archivos preliminares. El paquete se encamina a formar parte de Emoji/Unicode 18.0, una versión prevista para 2026.

En la práctica, esto significa que los diseños no están confirmados: atravesarán meses de revisión y podrían cambiar, fusionarse o quedar afuera antes del anuncio formal.

La lista

Los nuevos símbolos propuesto según los borradores difundidos por el Consorcio Unicode, la organización sin fines de lucro que desarrolla y mantiene el sistema universal para codificar caracteres de texto que permite representar consistentemente cualquier letra, símbolo o emoji en cualquier dispositivo y sistema operativo, unificando lenguajes y evitando los problemas de incompatibilidad de los antiguos sistemas de codificación:

asdLos nueve nuevos emojis en agenda.
  • Cara con ojos entrecerrados
  • Pulgar apuntando a la izquierda
  • Pulgar apuntando a la derecha
  • Mariposa monarca
  • Pepinillo
  • Faro
  • Meteorito
  • Goma de borrar
  • Red con asa

Como ocurre con cada tanda, Unicode asigna un sentido inicial, pero el uso real lo termina definiendo la gente.

La cara con ojos entrecerrados: duda, ironía o desconfianza.

La goma de borrar: “borrar y empezar de nuevo”, corregir o rectificar.

El meteorito: caos, impacto o remate humorístico.

Los pulgares direccionales: marcar “allá/ acá”, señalar otro mensaje o un detalle.

El faro y la mariposa monarca: guía, cambio, transformación.

Cuándo llegarían a WhatsApp, iPhone y Android

Aunque Unicode publique la actualización, la llegada al usuario no es inmediata. Primero, compañías como Apple, Google, Samsung o Microsoft adaptan el “molde” del emoji a su estilo visual y lo incorporan en actualizaciones de sistema y apps. Por eso, la disponibilidad final depende del modelo del teléfono y del soporte de software.

celularesHabrá que aguardar a que sean aprobados para que finalmente aparezcan en las aplicaciones.

Además, sitios de referencia del ecosistema emoji señalan que Unicode 18.0 está proyectado para septiembre de 2026, y que los emojis de esa tanda podrían verse masivamente a fines de 2026 y durante 2027, según plataforma.

Por ahora, los nueve emojis son una foto anticipada del próximo paso del lenguaje digital. La lista todavía puede modificarse, pero ya marca tendencia: más gestos para orientar conversaciones, objetos cotidianos y símbolos con lectura emocional.

