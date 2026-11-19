A las puertas de sus 70 años de historia, la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) reafirma su compromiso con la educación y la formación de profesionales comprometidos con la sociedad. En el marco de los Premios El Brigadier 2026, la institución vuelve sobre sus orígenes para reconocer el camino recorrido y poner en valor el legado de quienes impulsaron su creación.
La Universidad Católica de Santa Fe, rumbo a sus 70 años: una historia de compromiso con la educación y la comunidad
En el marco de los Premios El Brigadier 2026, la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) repasa su trayectoria y renueva el legado de sus fundadores. Armando De Feo, presidente de su directorio, y Eugenio Martín De Palma, rector de la institución, destacaron los valores de la educación, la formación integral y el compromiso con la sociedad santafesina.
Armando De Feo, presidente del directorio de la UCSF, y Eugenio Martín De Palma, rector de la universidad, compartieron sus reflexiones sobre la historia de la institución, el espíritu de sus fundadores y la importancia de mantener una presencia activa en la comunidad.
Una universidad con valores desde sus orígenes
Al recordar los orígenes de la Universidad Católica de Santa Fe, Armando De Feo puso el acento en el espíritu de quienes trabajaron para hacer realidad el proyecto educativo, con la participación de laicos y sacerdotes y la impronta de monseñor Nicolás Fasolino.
"Al ver las notas y recordar de este modo la fundación de la Universidad Católica, sin ninguna duda, el espíritu de sus fundadores, hombres probos, integrados por laicos y sacerdotes y con la impronta de monseñor Nicolás Fasolino, nos llevan a pensar que, a lo largo de todos estos años, ese mensaje de participar en la vida de la educación de Santa Fe, haciendo carne los valores que tiene la Iglesia Católica respecto de este tema, nos deja un mensaje para guiarnos por muchos años más", expresó.
Para el presidente del Directorio, la continuidad de esos principios no hubiera sido posible sin el aporte de las distintas generaciones que formaron parte de la vida universitaria. "A lo largo de todo este tiempo, fundamentalmente todos aquellos que tuvieron una participación en el quehacer de la universidad nos han permitido mantener esos valores a los que me hacía referencia", señaló.
En esa línea, De Feo explicó que la misión de la UCSF está vinculada con una concepción de la educación que no se limita a la formación académica, sino que también contempla el compromiso social y la dimensión espiritual.
"Hoy nosotros podemos decir que dentro de los valores fundamentales que nos propusieron están los que la Iglesia, a través de Ex Corde Ecclesiae, nos ha señalado como la misión que tenemos como universidad: formar profesionales insignes en el saber, que sepan comprometerse con la sociedad y que sepan dar testimonio de su fe", sostuvo.
El Brigadier, un reconocimiento que representa a Santa Fe
Por su parte, el rector Eugenio Martín De Palma destacó el significado de participar de los Premios El Brigadier 2026 y valoró especialmente la identidad local del reconocimiento. "Yo creo que es un gran orgullo para la universidad, pero fundamentalmente esa satisfacción y esa alegría es porque es un premio bien santafesino", afirmó.
En ese sentido, consideró que la distinción constituye una oportunidad para fortalecer los vínculos entre las instituciones y los distintos sectores que forman parte de la vida económica, social y educativa de la región. "Creo que es muy bueno que en la sociedad santafesina podamos reconocernos y podamos acompañarnos en el crecimiento para el bien de toda la ciudadanía", agregó.
De Palma también destacó que los premios reconocen atributos que forman parte de la propia identidad de la UCSF: la excelencia, el trabajo, la dedicación y el esfuerzo. "En este caso es un premio que reconoce la excelencia, el trabajo, la dedicación, el empeño y, bueno, nosotros, como una institución educativa que prestamos ese servicio educativo en pos de una formación integral, también somos creo una marca registrada en lo que es nuestra ciudad de Santa Fe y la región", expresó.
Una universidad con presencia viva en la comunidad
Al referirse al presente de la institución, el rector destacó que el compromiso con la sociedad no es una declaración aislada, sino una responsabilidad que se renueva todos los días. "El compromiso creo que es diario y hoy nos encontramos ante una universidad que sigue estando presente en las crónicas y los diarios. Eso habla de una universidad que está inserta en su sociedad, que está comprometida con la comunidad", manifestó.
Para De Palma, esa vinculación con el entorno representa uno de los legados más importantes de quienes impulsaron la creación de la casa de estudios: "Creo que es uno de los legados más fuertes que nos han dejado los fundadores: que podamos tener una presencia viva en el lugar en el cual nosotros estamos prestando este servicio educativo", remarcó.
La reflexión del rector pone de relieve una característica que atraviesa la historia de la UCSF: su intención de formar parte activa de la comunidad en la que desarrolla su tarea, acompañando sus transformaciones y contribuyendo a su crecimiento.
Una historia que proyecta nuevos desafíos
En el camino hacia sus 70 años, la Universidad Católica de Santa Fe encuentra en su historia una referencia para pensar el futuro. Las palabras de De Feo y De Palma reflejan una coincidencia: la importancia de preservar los valores fundacionales y, al mismo tiempo, responder a los desafíos de una sociedad en permanente transformación.
En el marco de los Premios El Brigadier 2026, la trayectoria de la UCSF se suma al reconocimiento de las instituciones que contribuyen a construir la identidad santafesina. Con la educación, la formación integral y el compromiso comunitario como ejes, la universidad busca mantener vivo el mensaje de sus fundadores y continuar siendo protagonista del desarrollo de Santa Fe y la región.