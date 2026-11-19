Premios El Brigadier 2026

La Universidad Católica de Santa Fe, rumbo a sus 70 años: una historia de compromiso con la educación y la comunidad

En el marco de los Premios El Brigadier 2026, la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) repasa su trayectoria y renueva el legado de sus fundadores. Armando De Feo, presidente de su directorio, y Eugenio Martín De Palma, rector de la institución, destacaron los valores de la educación, la formación integral y el compromiso con la sociedad santafesina.