El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica por fuertes vientos que rige este domingo 26 de abril en la provincia de Buenos Aires y se extiende a otras ocho jurisdicciones del país, en el marco del avance de un frente frío que modifica las condiciones del tiempo.
Alerta por vientos fuertes nueve provincias: se esperan ráfagas de hasta 100 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja para este domingo, con ráfagas intensas que afectarán a la región pampeana y parte de la Patagonia. Recomiendan extremar precauciones.
El fenómeno, que combina ráfagas intensas con descenso de temperatura y probabilidad de lluvias aisladas, tendrá su mayor impacto durante la tarde y la noche, según el organismo oficial.
Ráfagas intensas
De acuerdo con el informe oficial, gran parte de la provincia de Buenos Aires —incluida la Ciudad Autónoma— se encuentra bajo alerta amarilla por vientos del sector oeste y sudoeste, con velocidades sostenidas de entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 o incluso 90 km/h.
En paralelo, el organismo elevó el nivel de advertencia a alerta naranja en sectores del sudeste bonaerense, especialmente en zonas costeras.
Allí se prevén condiciones más severas, con vientos de entre 50 y 70 km/h y ráfagas que podrían superar los 100 km/h, lo que implica un mayor riesgo para la población y los bienes materiales.
El fenómeno está asociado al desarrollo de un sistema de baja presión que intensifica la circulación de aire desde el sudoeste, provocando un incremento significativo en la velocidad del viento.
Las autoridades meteorológicas advierten que, si bien la alerta amarilla es la más frecuente, no descarta episodios localmente más intensos, por lo que se recomienda mantenerse informado y seguir las actualizaciones oficiales.
Provincias afectadas y recomendaciones
El sistema de alerta incluye también a provincias del centro y sur del país, entre ellas Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Chubut.
En estas regiones se esperan vientos del oeste y sudoeste con velocidades de entre 40 y 50 km/h y ráfagas que, en algunos casos, podrían superar los 80 km/h.
Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos.
Entre las principales medidas se destaca evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento —como macetas o muebles livianos— y mantenerse alejado de árboles, postes o estructuras inestables.
También se aconseja circular con precaución, especialmente en rutas y caminos expuestos, debido a la posible reducción de la visibilidad y a la presencia de ráfagas repentinas que pueden afectar la estabilidad de los vehículos.
El cambio de condiciones responde al ingreso de una masa de aire frío que, además de intensificar el viento, provocará un descenso marcado de las temperaturas en el comienzo de la semana.