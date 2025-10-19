Tecnología

WhatsApp dejará de funcionar en celulares y tablets: lista de modelos afectados y cómo migrar tus chats

A partir del 31 de octubre de 2025, miles de dispositivos Android y iPhone dejarán de ser compatibles con WhatsApp debido a requerimientos de seguridad y actualizaciones de sistema. Conoce qué modelos pierden soporte y cómo proteger tu información.