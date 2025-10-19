WhatsApp dejará de funcionar en celulares y tablets: lista de modelos afectados y cómo migrar tus chats

A partir del próximo 31 de octubre, WhatsApp dejará de funcionar en una amplia lista de celulares y tablets, afectando a miles de usuarios en todo el mundo.
A partir del 31 de octubre de 2025, miles de dispositivos Android y iPhone dejarán de ser compatibles con WhatsApp debido a requerimientos de seguridad y actualizaciones de sistema. Conoce qué modelos pierden soporte y cómo proteger tu información.
A partir del próximo 31 de octubre, WhatsApp dejará de funcionar en una amplia lista de celulares y tablets, afectando a miles de usuarios en todo el mundo.
La medida, anunciada por Meta Platforms, responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los datos, optimizar el funcionamiento de la aplicación y actualizar las funciones de mensajería en equipos con hardware y software obsoletos.
A lo largo de su evolución, WhatsApp ha incorporado funciones avanzadas de cifrado, nuevas capas de seguridad y mejoras internas que requieren sistemas operativos modernos y recursos de hardware actualizados.
Los teléfonos y tablets viejos, que no cumplen con estos requisitos, no solo enfrentan dificultades al ejecutar la app, sino que también quedan vulnerables ante posibles ataques cibernéticos.
Los problemas que los usuarios podrían notar incluyen errores al abrir chats, lentitud al enviar mensajes o, finalmente, la imposibilidad de acceder a la aplicación.
Cabe destacar que esta decisión no indica fallas en los equipos, sino un proceso planificado para proteger a millones de usuarios de posibles vulnerabilidades digitales.
Los dispositivos con Android 5.0 o versiones anteriores y los iPhone con iOS 15.1 o anteriores perderán compatibilidad con la app.
Algunos equipos aún pueden actualizar sus sistemas operativos y mantener el acceso temporal a WhatsApp, pero en aquellos donde la actualización no es posible, la única alternativa será migrar la cuenta a un dispositivo más reciente.
Es importante destacar que la aplicación no se bloqueará automáticamente en todos los casos. Sin embargo, los dispositivos sin soporte dejarán de recibir actualizaciones, lo que aumentará el riesgo de exposición a fallas de seguridad y problemas en el uso diario.
WhatsApp recomienda no ignorar este aviso para proteger la privacidad y mantener acceso a todas las funciones de la plataforma.
Entre los modelos más afectados se encuentran dispositivos lanzados hace más de una década y que han perdido soporte oficial de sus fabricantes. La lista incluye:
Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy S5.
Motorola: Moto G de primera generación y Moto E (2014).
LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y LG G3.
Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V y Xperia Z2.
Otros: Huawei Ascend Mate 2 y HTC One M8.
En el caso de Apple, el recorte alcanza a dispositivos con versiones de iOS anteriores a 15.1. Esto incluye: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Algunos modelos, como el iPhone 5 y 5C, que nunca recibieron actualizaciones más allá de iOS 12, perderán la compatibilidad de forma definitiva.
Si tu teléfono se encuentra en la lista de equipos afectados, el primer paso es verificar si es posible actualizar el sistema operativo. En caso de que haya una versión disponible, se recomienda descargarla vía WiFi para restaurar el acceso a WhatsApp.
Cuando la actualización no sea posible, la alternativa será migrar la cuenta a un equipo más reciente. Antes de hacerlo, WhatsApp aconseja realizar una copia de seguridad manual de los chats y archivos importantes, que puede guardarse en la nube mediante Google Drive o iCloud, según corresponda.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.