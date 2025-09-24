Nuevas funciones de WhatsApp: programar mensajes y la traducción en tiempo real

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en Argentina y Latinoamérica, presentó nuevos cambios dentro de su plataforma, apuntando a la facilidad de experiencia para sus usuarios.
Una de las principales complicaciones radican en la memoria o el recordatorio del usuario para enviar mensajes que pueden quedar postergados dentro de las diversas notificaciones o tareas en la app.
Por este motivo, WhatsApp está implementando la función 'Recordatorios', para que así ningún mensaje importante quede sin respuesta o se olvide un evento. La misma sólo está disponible en iOS.
Siguiendo los pasos explicados por el diario especializado anteriormente mencionado, activar esta función es muy fácil. Solo son necesarios tres pasos:
Una vez que se cumpla el tiempo del recordatorio, WhatsApp enviará una notificación acompañada del emoticono de una campana y del mensaje 'Recordatorio' y al pulsar sobre ella llevará directamente al mensaje seleccionado. Además, una vez consultado el recordatorio, la notificación se eliminará para que la interfaz del móvil quede lo más despejada posible.
Meta va a añadir la traducción de idiomas en tiempo real a su popular aplicación de mensajería WhatsApp, en un intento de facilitar la comunicación entre sus miles de millones de usuarios en todo el mundo. Las traducciones de WhatsApp estarán disponibles inicialmente en 19 idiomas para iPhone y seis para Android, a los que seguirán otras lenguas, según Meta, que también es propietaria de Facebook e Instagram.
Los usuarios que deseen traducir un mensaje de WhatsApp podrán mantener pulsado el texto, tocar Traducir y seleccionar un idioma, de forma similar a las traducciones de idiomas ya disponibles en iMessage de Apple.
Los usuarios de Android también podrán activar las traducciones automáticas para toda una conversación de WhatsApp. "Esperamos que esta función ayude a derribar las barreras lingüísticas y permita a los usuarios conectar más profundamente", afirma Meta en una entrada de blog en la que anuncia el cambio.
Para los usuarios de Android, las traducciones estarán disponibles inicialmente para inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe. Por su parte, los usuarios de iPhone tendrán acceso a esos seis idiomas, además de alemán, coreano, chino mandarín, francés, indonesio, italiano, japonés, neerlandés, polaco, tailandés, turco, ucraniano y vietnamita.
