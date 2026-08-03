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Se cayó WhatsApp: qué pasó este lunes 3 de agosto y cuándo vuelve

Usuarios de México y otros países reportaron problemas para enviar y recibir mensajes este lunes. Meta no informó la causa de la falla ni cuándo se normalizará el servicio.

Los primeros reportes de fallas en WhatsApp aparecieron durante la tarde del lunes. Foto: Ilustración REUTERS / Dado Ruvic.Los primeros reportes de fallas en WhatsApp aparecieron durante la tarde del lunes. Foto: Ilustración REUTERS / Dado Ruvic.
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WhatsApp registró fallas durante la tarde de este lunes 3 de agosto. Cientos de usuarios reportaron inconvenientes para enviar y recibir mensajes, intermitencias en la aplicación y problemas para iniciar sesión.

Los avisos comenzaron cerca de las 13.30 de México —las 16.30 de Argentina— y alcanzaron su punto máximo media hora después. El sitio Downdetector contabilizó más de 200 reportes durante el primer pico.

Qué fallas presenta WhatsApp hoy

En la medición realizada durante el aumento inicial, el 50% de los usuarios indicó problemas para enviar o recibir mensajes. Otro 29% señaló intermitencias generales en la aplicación y el 12% informó inconvenientes para iniciar sesión.

WhatsApp incorporará una sección específica donde aparecerán los próximos cumpleañosLos inconvenientes afectaron principalmente el envío y la recepción de mensajes.

La mayor cantidad de reportes provino de México, especialmente de Ciudad de México, Monterrey, Mérida, Guadalajara, San Luis Potosí y Tuxtla Gutiérrez. También se registraron avisos desde otros países.

Qué dijo Meta y cuándo vuelve WhatsApp

Hasta el momento, WhatsApp y Meta no emitieron un comunicado oficial sobre el origen de las fallas. Tampoco precisaron si la interrupción afecta a todos los dispositivos, regiones o versiones de la aplicación.

Reportan una caída masiva de Facebook, Instagram, WhatsApp y otras plataformas de Meta.Meta todavía no informó la causa del problema ni un horario de normalización.

La empresa no informó un horario estimado para la normalización. Los reportes pueden disminuir de manera progresiva, aunque una baja en Downdetector no confirma por sí sola que el servicio haya sido restablecido para todos los usuarios.

Qué hacer si WhatsApp no funciona

Antes de atribuir el problema a una caída general, se puede comprobar la conexión a internet, alternar entre wifi y datos móviles, reiniciar la aplicación y verificar si existe una actualización pendiente.

También se recomienda probar el acceso desde WhatsApp Web o desde otro dispositivo. Si la falla es externa, el envío y la recepción de mensajes volverán a estar disponibles a medida que la plataforma recupere su funcionamiento.

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