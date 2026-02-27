Fenómeno óptico en California

Estados Unidos: la ola de frío desafió a los observadores de la “Cascada de fuego”

Las intensas nevadas y la nubosidad complicaron la visualización del “Yosemite Firefall” en el cerro El Capitán, donde cada febrero, por solo unos minutos y en circunstancias perfectas, el agua luce tonalidades incandescentes ante miles de espectadores.