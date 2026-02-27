#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Fenómeno óptico en California

Estados Unidos: la ola de frío desafió a los observadores de la “Cascada de fuego”

Las intensas nevadas y la nubosidad complicaron la visualización del “Yosemite Firefall” en el cerro El Capitán, donde cada febrero, por solo unos minutos y en circunstancias perfectas, el agua luce tonalidades incandescentes ante miles de espectadores.

Cada febrero, las imágenes tomadas por los turistas recorren las redes sociales.Cada febrero, las imágenes tomadas por los turistas recorren las redes sociales.
Seguinos en
Por: 

Cada mes de febrero, la cascada Horsetail Fall ofrece un espectáculo tan breve como impactante en el Parque Nacional Yosemite, en California, Estados Unidos.

Durante algunos minutos al atardecer, la luz del sol tiñe el agua de tonos anaranjados y dorados, generando la ilusión de una corriente de fuego que desciende por el paredón de granito del cerro El Capitán.

El fenómeno, conocido como “Yosemite Firefall”, solo se produce cuando coinciden varios factores: suficiente deshielo para alimentar la cascada, cielo completamente despejado y el ángulo exacto del sol en los días finales del invierno boreal. Esa combinación atrae cada año a miles de visitantes que buscan presenciar un efecto óptico que puede durar entre cinco y quince minutos.

Para 2026, la administración del parque informó que el período más propicio se extiende del 10 al 26 de febrero, aunque las condiciones meteorológicas no siempre acompañan. Temporadas con fuertes nevadas o nubosidad persistente pueden reducir el caudal o impedir que la luz genere el resplandor esperado.

Horsetail Fall at El Capitan is seen during sunset in Yosemite National Park, California, U.S., February 15, 2023. The phenomenon of this vista only occurs for only few days in February each year when several weather and climatic conditions are just right. REUTERS/Carlos BarriaUna foto de archivo de Reuters de febrero de 2023.

La cascada es estacional y depende del deshielo acumulado. Sin agua suficiente, el “río de fuego” pierde intensidad; con un flujo abundante, en cambio, la franja luminosa se vuelve más definida sobre la roca. Incluso un velo de nubes puede arruinar la escena segundos antes del momento clave.

Interés global creciente

El fenómeno ganó notoriedad en la década de 1970 gracias al fotógrafo y naturalista Galen Rowell, cuyas imágenes despertaron el interés global. Desde entonces, aficionados y profesionales viajan cada año a Yosemite, incrementando notablemente la afluencia durante febrero.

El nombre “Firefall”, sin embargo, tiene un origen distinto. En 1872, James MacCauley ideó un espectáculo artificial que consistía en arrojar brasas encendidas desde Glacier Point hacia el valle. El evento se mantuvo durante casi un siglo, hasta que en 1968 las autoridades lo cancelaron por su impacto ambiental. Años más tarde, el término quedó asociado al fenómeno natural de Horsetail Fall.

Turismo controlado

Ante el creciente interés, el parque implementó en distintas temporadas sistemas de control y reservas para ordenar el acceso y minimizar daños en el entorno. Aunque en 2026 no se exigen cupos especiales, los visitantes deben prever bajas temperaturas y caminatas de varios kilómetros hasta los puntos de observación habilitados.

People look at the Horsetail Fall near El Capitan in Yosemite National Park, California, U.S., February 15, 2023. The phenomenon of this vista only occurs for only few days in February each year when several weather and climatic conditions are just right. REUTERS/Carlos BarriaLos turistas van preparados para una larga caminata a bajas temperaturas.

Efímero y condicionado por la naturaleza, el “Yosemite Firefall” se consolidó como uno de los espectáculos naturales más singulares del planeta: una conjunción precisa de agua, luz y roca que, por unos instantes, convierte la montaña en una cascada encendida en plena Sierra Nevada.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estados Unidos
Turismo
Medioambiente
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro