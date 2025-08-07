Aniversario

El Litoral: 107 años de evolución

En un nuevo aniversario de su fundación, El Litoral reafirma su compromiso con la información confiable y la identidad santafesina. Atento al futuro y sin aferrarse, el medio ha sabido transformar su legado en una plataforma viva de innovación periodística, consolidándose como el líder de la provincia de Santa Fe.