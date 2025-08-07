El Litoral: 107 años de evolución

En un nuevo aniversario de su fundación, El Litoral reafirma su compromiso con la información confiable y la identidad santafesina. Atento al futuro y sin aferrarse, el medio ha sabido transformar su legado en una plataforma viva de innovación periodística, consolidándose como el líder de la provincia de Santa Fe.
En el puerto, símbolo de desarrollo y empuje. Foto: Fernando Nicola
El Litoral cumple 107 años. En un país donde la permanencia institucional suele estar amenazada por crisis recurrentes, no es menor que un medio de comunicación sostenga su vigencia durante más de un siglo. Mucho menos si ese medio, redobla el desafío como lo hizo recientemente en el Puerto de Santa Fe: apostando a un nuevo edificio moderno, sustentable y preparado para la era digital. El mensaje es claro: la tradición no está reñida con la innovación; al contrario, la potencia.
Una de las primeras máquinas que tuvo El Litoral.
Desde aquel primer ejemplar impreso en 1918 en San Martín 781 hasta hoy, El Litoral ha sido testigo, cronista y protagonista de los grandes procesos que atravesaron a Santa Fe, la región y el país. Pero también ha sido una empresa que comprendió que la permanencia no se logra resistiendo los cambios, sino abrazándolos.
Así lo demuestran los hitos tecnológicos (del linotipo a las rotativas offset y la impresión a color), la digitalización temprana (con su web desde 1997), y ahora, un edificio que materializa la integración total entre papel, web, redes sociales, televisión y producción multimedia.
La sede sobre calle San Martín.
La flamante sede —diseñada por Benuzzi Arquitectura y construida por CAM— no es solo una obra edilicia. Es un manifiesto en ladrillos, cemento y vidrio sobre el futuro del periodismo regional. Con espacios abiertos -celulosa expandida- , luz natural, doble vidriado y panorámicas al río, combina eficiencia energética con simbolismo: millones de noticias “suspendidas” sobre quienes hoy piensan, escriben y deciden en el medio.
Pero detrás de la estética está la estrategia. En 2016, El Litoral enfrentó uno de los momentos más críticos de su historia. “Estuvimos al borde de la quiebra”, reconoció Nahuel Caputto, CEO del diario. Fue entonces cuando comenzó una transformación profunda: reducción de costos, reinvención del modelo comercial, alianzas estratégicas con sectores productivos, y una reconversión del equipo humano. Hoy, el 75% de los ingresos provienen de fuentes no tradicionales. Un dato que no solo habla de resiliencia, sino de visión.
Nueva sede de El Litoral. Foto: Fernando Nicola.
Con más de 100 empleados, millones de seguidores digitales y productos multiplataforma, regionales y coberturas en tiempo real, El Litoral se consolida como un actor clave en la vida pública santafesina. En tiempos donde la desinformación y los discursos de odio ganan terreno, su compromiso con la información verificada, plural y local es más necesario que nunca.
Celebrar 107 años no es mirar hacia atrás con nostalgia. Es mirar hacia adelante con decisión. Es decirle a la comunidad: seguimos acá, con más fuerza, para contar lo que importa.
