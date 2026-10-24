Ataque contra ula comunidad cristiana

Al menos siete muertos y 40 heridos en un ataque armado contra una iglesia en Jordania

Hombres armados abrieron fuego contra los asistentes a un funeral en una iglesia greco-ortodoxa de Hmood, en el sur de Jordania. El ataque dejó al menos siete muertos y 40 heridos. Las autoridades lo calificaron de terrorista, mientras continúa la búsqueda de los responsables.