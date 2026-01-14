Cancún: un autobús turístico cruzó en rojo, embistió a dos motociclistas y los arrastró varios metros

Un fuerte accidente de tránsito ocurrido en Cancún encendió las alarmas en una de las arterias más transitadas de la ciudad. Un autobús turístico impactó a motociclistas en el bulevar Luis Donaldo Colosio y los arrastró varios metros, en una secuencia que quedó registrada en videos grabados por testigos.
De acuerdo con los primeros reportes, el episodio se produjo durante la tarde del lunes sobre el Colosio, en sentido hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún. En la reconstrucción inicial, se menciona que el hecho ocurrió a la altura de una zona comercial y de retornos, donde se concentra un alto flujo vehicular.
Según la información difundida, tras el impacto los motociclistas cayeron al asfalto y el autobús continuó su marcha unos metros antes de frenarse. En Por Esto! se indicó que la motocicleta quedó atorada debajo de la unidad y que el vehículo se detuvo aproximadamente a 200 metros del punto del choque.
El Periódico Quequi sumó que el autobús habría cruzado una intersección sin respetar la luz roja del semáforo e impactó primero a un motociclista en una Vento; en su trayectoria, también habría involucrado a una segunda moto.
Tras el llamado al 911, se desplegó un operativo con policía, tránsito y servicios de emergencia. Los lesionados recibieron primeros auxilios y fueron derivados a un hospital con heridas de consideración, mientras el área quedó preservada para las tareas de peritaje.
La investigación quedó en manos de las autoridades locales: el conductor fue retenido y puesto a disposición del Ministerio Público, y que se solicitarán registros de videovigilancia de la zona para determinar responsabilidades y reconstruir la mecánica del siniestro.