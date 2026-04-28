Al menos 14 personas murieron y más de 80 resultaron heridas tras el choque entre dos trenes ocurrido en las afueras de Yakarta, capital de Indonesia, en un siniestro que volvió a poner en foco las condiciones del sistema ferroviario del país.
Choque de trenes en Indonesia: al menos 14 muertos y más de 80 heridos
El accidente ocurrió en la ciudad de Bekasi, cuando un tren de cercanías fue impactado por una formación de larga distancia. Las víctimas fatales eran mujeres que viajaban en un vagón exclusivo.
El hecho se produjo el lunes por la noche en la estación Bekasi Timur, donde un tren de cercanías se encontraba detenido cuando fue embestido por una formación de larga distancia. Según informaron autoridades y la empresa estatal ferroviaria, el impacto se concentró en uno de los vagones, que estaba destinado exclusivamente a mujeres.
Cómo ocurrió el accidente
De acuerdo a los primeros reportes, la secuencia del siniestro se inició cuando un tren de cercanías colisionó previamente con un vehículo que había quedado detenido sobre las vías en un paso a nivel. Esa situación obligó a frenar la marcha de la formación, que minutos después fue alcanzada por un tren de larga distancia que circulaba en el mismo trayecto.
El choque generó severos daños estructurales en los vagones, especialmente en el último coche del tren detenido. Equipos de rescate trabajaron durante horas para liberar a pasajeros atrapados entre hierros retorcidos, en un operativo que requirió herramientas especiales y maniobras de precisión.
Las autoridades confirmaron que todas las víctimas fatales eran mujeres, ya que el coche más afectado estaba reservado para pasajeras, una modalidad frecuente en el sistema ferroviario indonesio para prevenir situaciones de acoso.
En paralelo, decenas de heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, mientras que el servicio ferroviario en la zona permaneció interrumpido durante varias horas. La evacuación de los pasajeros concluyó recién en la mañana del martes, tras una intensa labor de los equipos de emergencia.
Investigación en marcha
Tras el accidente, el gobierno de Indonesia anunció la apertura de una investigación para determinar las causas del siniestro. La pesquisa quedó en manos del Comité Nacional de Seguridad del Transporte, que deberá establecer si hubo fallas humanas, técnicas o en la infraestructura.
El presidente Prabowo Subianto visitó a los heridos y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Además, reconoció deficiencias en el sistema ferroviario y adelantó la construcción de un paso elevado en la zona del accidente para mejorar la seguridad vial y evitar nuevos episodios similares.
Especialistas y autoridades locales señalaron que el sistema ferroviario indonesio presenta limitaciones estructurales, como el uso compartido de vías entre trenes de distinta velocidad y antigüedad, lo que incrementa los riesgos operativos.