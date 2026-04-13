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Pánico en una playa de Indonesia: un inflable salió despedido y sus ocupantes volaron por el aire

Un paseo recreativo en la playa Pantai Harapan Ammani, terminó en una escena caótica cuando una lancha que remolcaba un inflable se acercó a gran velocidad a la orilla, hizo una maniobra brusca y provocó que cinco turistas salieran despedidos sobre la arena. El impacto alcanzó también a personas que estaban en la playa y dejó varios heridos, entre ellos una nena.