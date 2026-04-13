Lo que debía ser un juego acuático terminó convertido en una secuencia de pánico. En la playa Pantai Harapan Ammani, en Indonesia, una lancha que arrastraba un bote inflable con turistas se acercó a toda velocidad a la costa y desató un accidente que quedó filmado desde distintos puntos de la orilla.
Pánico en una playa de Indonesia: un inflable salió despedido y sus ocupantes volaron por el aire
Un paseo recreativo en la playa Pantai Harapan Ammani, terminó en una escena caótica cuando una lancha que remolcaba un inflable se acercó a gran velocidad a la orilla, hizo una maniobra brusca y provocó que cinco turistas salieran despedidos sobre la arena. El impacto alcanzó también a personas que estaban en la playa y dejó varios heridos, entre ellos una nena.
El conductor realizó una maniobra peligrosa cuando ya estaba demasiado cerca de la arena. En ese giro brusco, el inflable perdió estabilidad, volcó de forma violenta y lanzó por el aire a sus cinco ocupantes frente a la mirada de otros turistas que estaban en la playa.
El golpe fue seco y desordenado. Los pasajeros cayeron sobre la arena con fuerza, mientras el inflable siguió fuera de control y terminó impactando contra personas que descansaban en la orilla. La escena cambió en segundos de un paseo recreativo a una estampida de gritos, corridas y asistencia improvisada.
Entre quienes quedaron en medio del episodio hubo menores de edad. Las imágenes mostraron a varios nenes cerca de la zona del impacto y una nena sufrió fuertes golpes por la caída de los turistas, en uno de los detalles que más conmoción generó después de la difusión del video.
El caos obligó a una reacción inmediata. Turistas y equipos de emergencia corrieron hacia la orilla para auxiliar a los lesionados, mientras las primeras atenciones se concentraban en quienes habían sido despedidos del inflable y en los bañistas alcanzados por el accidente.
Con el paso de las horas, comenzaron a conocerse datos más precisos sobre las consecuencias del hecho. Las autoridades locales informaron que hubo cinco personas heridas y que tres de ellas necesitaron recibir suero intravenoso como parte de la asistencia médica posterior al accidente.
La administración de la playa quedó bajo la lupa. Amor Paturusi, jefe de la aldea de Mattirotasi, donde se encuentra el balneario, confirmó que el incidente estaba siendo evaluado por los responsables del lugar, mientras se avanzaba con una investigación formal sobre la actuación del conductor y las medidas de seguridad aplicadas a este tipo de actividades.
Una de las pasajeras del inflable, identificada como Esty, relató a medios locales que el grupo estaba conformado por cinco personas y que hasta ese momento todo había transcurrido con normalidad. Según su versión, el mar estaba calmo y no había olas grandes, por lo que atribuyó el accidente a un mal cálculo del conductor al doblar demasiado cerca de la costa.
La mujer contó además que sufrió múltiples contusiones y que, después del accidente, todos los afectados fueron trasladados de inmediato a un centro de salud comunitario. También dijo que la administración del lugar pidió disculpas y colaboró con los gastos médicos derivados del episodio.
Pese a la magnitud de las imágenes y al revuelo que provocó el video, las víctimas no presentaron una denuncia formal. De acuerdo con el testimonio de Esty, esa decisión se tomó después de recibir reembolsos y asistencia médica, aunque el episodio dejó expuesta la falta de control en una actividad turística que, por una maniobra imprudente, estuvo a centímetros de terminar en una tragedia mayor.