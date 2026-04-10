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Qué son las frutinovelas: el fenómeno de la IA que mezcla melodrama y frutas en TikTok

Con guiones generados por ChatGPT y animaciones realistas, estas miniseries acumulan millones de reproducciones. Los secretos detrás del éxito que humaniza a frutillas, bananas, duraznos y demás en dramas extremos.