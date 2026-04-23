En Copenhague

Choque de trenes en Dinamarca dejó 17 heridos y cinco en estado crítico

El impacto frontal ocurrió a unos 40 kilómetros de la capital y movilizó un amplio operativo de emergencia. Casi la mitad de los pasajeros resultó herida y cinco personas permanecían en estado crítico mientras avanzaba la investigación sobre las causas.