Un choque frontal entre dos trenes dejó un saldo preocupante en Dinamarca, a unos 40 kilómetros al norte de Copenhague. El accidente ocurrió entre las localidades de Hillerød y Kagerup, donde una colisión generó un amplio despliegue de emergencia y dejó al menos 17 personas heridas, cinco de ellas en estado crítico.
Choque de trenes en Dinamarca dejó 17 heridos y cinco en estado crítico
El impacto frontal ocurrió a unos 40 kilómetros de la capital y movilizó un amplio operativo de emergencia. Casi la mitad de los pasajeros resultó herida y cinco personas permanecían en estado crítico mientras avanzaba la investigación sobre las causas.
La policía danesa describió el episodio como “un grave accidente” y activó un operativo de gran escala. Según el reporte oficial, en los trenes viajaban 38 personas, por lo que casi la mitad resultó afectada tras el choque.
El vocero de emergencias, Tim Simonsen, precisó que el aviso llegó exactamente a las 06:30 (hora local). A partir de ese momento, ambulancias, patrulleros y helicópteros se dirigieron rápidamente al lugar para asistir a los pasajeros.
Simonsen confirmó que se trató de una colisión frontal, lo que explica la magnitud de los daños y la cantidad de heridos. Las imágenes difundidas por medios locales reflejaron la violencia del impacto: locomotoras deformadas y vagones con severos destrozos.
Traslados y estado de los heridos
La alcaldesa del municipio cercano de Gribskov, Trine Egetved, informó a través de sus redes sociales que varios heridos fueron trasladados en helicóptero hacia centros de salud.
“Este tren es utilizado por muchos residentes, trabajadores y estudiantes. Los servicios de emergencia trabajan sin parar y buscamos esclarecer lo ocurrido y garantizar la asistencia necesaria”, expresó.
Mientras tanto, los equipos de rescate continuaron trabajando intensamente en la zona para evacuar a los pasajeros y asegurar el área.
Investigación en marcha
El oficial Morten Pedersen indicó que aún no se puede determinar la causa del accidente. La policía acordonó el sector y evacuó completamente ambos trenes mientras avanzan las pericias.
De acuerdo con los primeros indicios, no se descarta un fallo en el sistema de señalización o un error humano. “Es fundamental reconstruir con precisión la secuencia de los hechos”, señaló Pedersen.
Un hecho inusual en el país
Los accidentes ferroviarios no son frecuentes en Dinamarca. Sin embargo, existen antecedentes recientes que generan preocupación. En 2019, un choque de trenes dejó ocho víctimas fatales y 16 heridos. Más cerca en el tiempo, en agosto de 2025, una persona murió tras la colisión entre un tren y un vehículo agrícola.
La investigación sobre lo ocurrido entre Hillerød y Kagerup recién comienza. Mientras tanto, la comunidad sigue atenta la evolución de los heridos y espera que se esclarezcan las causas de un accidente que volvió a poner en foco la seguridad ferroviaria en el país.