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Seis civiles muertos y 24 heridos en ataques aéreos israelíes en Líbano

Los equipos de rescate recuperaron los cuerpos en el lugar, mientras que la identificación de las víctimas se realiza mediante pruebas de ADN.

Destrozos en Beirut este miércoles tras los ataques. Crédito: REUTERS/Khalil AshawiDestrozos en Beirut este miércoles tras los ataques. Crédito: REUTERS/Khalil Ashawi
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Al menos seis civiles murieron y otros 24 resultaron heridos en dos ataques aéreos de Israel contra Beirut, la capital de Líbano, en la madrugada de este miércoles, informó el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

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Según un informe de Xinhua, la entidad indicó que el balance es preliminar y que los equipos de rescate recuperaron los cuerpos en el lugar, mientras que la identificación de las víctimas se realiza mediante pruebas de ADN.

A man uses an excavator to clean debris at the site of an Israeli strike, following an escalation between Hezbollah and Israel amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, Zuqaq al-Blat district in central Beirut, Lebanon, March 18, 2026. REUTERS/Khalil AshawiTrabajos en medio de los escombros de Beirut. Crédito: REUTERS/Khalil Ashawi

En tanto, informes anteriores, los bombardeos tuvieron como objetivo los distritos de Zkak Blat y Basta Tahta, en Beirut, con argumentos desde la Fuerza de Defensa de Israel (FDI) de supuestas estructuras pertenecientes a Hezbollah, en el marco del conflicto recrudecido con Irán.

El grupo Hizbulá, aliado de Irán y que controla gran parte del sur del Líbano, lanzó ataques contra Israel el pasado 2 de marzo, dos días después de un bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel en el que murió el entonces líder supremo iraní, Ali Jamenei.

People stand amidst debris at the site of an Israeli strike, following an escalation between Hezbollah and Israel amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, Zuqaq al-Blat district in central Beirut, Lebanon, March 18, 2026. REUTERS/Khalil AshawiDestrozos en Beirut este miércoles tras los ataques. Crédito: REUTERS/Khalil Ashawi

Posteriormente, Israel inició una campaña militar contra el grupo, que ha incluido intensos bombardeos sobre Beirut y sus alrededores.

Murió el director de la Facultad de Ciencias de la Universidad Libanesa

Un ataque aéreo lanzado este jueves por Israel en las inmediaciones de la Facultad de Ciencias de la Universidad Libanesa, en los suburbios del sur de Beirut, provocó la muerte del director de la Facultad y de otro doctor, reportó el medio de comunicación local Al-Jadeed.

El ejército israelí anunció este jueves el lanzamiento de una nueva serie de ataques aéreos en Beirut contra objetivos de Hezbolá.

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El anuncio se produjo en un momento en que el ejército está ampliando sus ataques en Líbano, instando a los residentes a evacuar la zona norte del río Zahrani.

El Ministerio de Salud libanés informó que los ataques israelíes causaron la muerte de al menos 687 personas desde el inicio de la guerra con Irán.

Mientras tanto, el canal de televisión local libanés Al-Jadeed informó que los ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo un edificio en la zona de Bachoura, en el centro de Beirut.

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