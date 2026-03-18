Seis civiles muertos y 24 heridos en ataques aéreos israelíes en Líbano

Al menos seis civiles murieron y otros 24 resultaron heridos en dos ataques aéreos de Israel contra Beirut, la capital de Líbano, en la madrugada de este miércoles, informó el Ministerio de Salud Pública del Líbano.
Los equipos de rescate recuperaron los cuerpos en el lugar, mientras que la identificación de las víctimas se realiza mediante pruebas de ADN.
Al menos seis civiles murieron y otros 24 resultaron heridos en dos ataques aéreos de Israel contra Beirut, la capital de Líbano, en la madrugada de este miércoles, informó el Ministerio de Salud Pública del Líbano.
Según un informe de Xinhua, la entidad indicó que el balance es preliminar y que los equipos de rescate recuperaron los cuerpos en el lugar, mientras que la identificación de las víctimas se realiza mediante pruebas de ADN.
En tanto, informes anteriores, los bombardeos tuvieron como objetivo los distritos de Zkak Blat y Basta Tahta, en Beirut, con argumentos desde la Fuerza de Defensa de Israel (FDI) de supuestas estructuras pertenecientes a Hezbollah, en el marco del conflicto recrudecido con Irán.
El grupo Hizbulá, aliado de Irán y que controla gran parte del sur del Líbano, lanzó ataques contra Israel el pasado 2 de marzo, dos días después de un bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel en el que murió el entonces líder supremo iraní, Ali Jamenei.
Posteriormente, Israel inició una campaña militar contra el grupo, que ha incluido intensos bombardeos sobre Beirut y sus alrededores.
Un ataque aéreo lanzado este jueves por Israel en las inmediaciones de la Facultad de Ciencias de la Universidad Libanesa, en los suburbios del sur de Beirut, provocó la muerte del director de la Facultad y de otro doctor, reportó el medio de comunicación local Al-Jadeed.
El ejército israelí anunció este jueves el lanzamiento de una nueva serie de ataques aéreos en Beirut contra objetivos de Hezbolá.
El anuncio se produjo en un momento en que el ejército está ampliando sus ataques en Líbano, instando a los residentes a evacuar la zona norte del río Zahrani.
El Ministerio de Salud libanés informó que los ataques israelíes causaron la muerte de al menos 687 personas desde el inicio de la guerra con Irán.
Mientras tanto, el canal de televisión local libanés Al-Jadeed informó que los ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo un edificio en la zona de Bachoura, en el centro de Beirut.