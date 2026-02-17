Grossi se reunió con el canciller de Irán en la previa a las negociaciones con Estados Unidos

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, se reunió este lunes con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, para mantener conversaciones técnicas sobre la cuestión nuclear de Teherán.
El encuentro tuvo lugar en Ginebra, Suiza, y precede a las negociaciones nucleares indirectas entre Irán y Estados Unidos previstas para el martes en esa ciudad, según un comunicado de la Cancillería iraní. Durante la reunión, ambas partes intercambiaron opiniones sobre cuestiones técnicas vinculadas a la cooperación entre Irán y el OIEA en el marco de las obligaciones de salvaguardias de Teherán, a la luz de una ley aprobada por el Parlamento iraní en junio del año pasado que suspendió ciertas colaboraciones bilaterales, indica el comunicado.
Rafael Grossi. y Seyed Abbas. Crédito: X Rafael Grossi
La delegación iraní presentó además sus puntos de vista técnicos en relación con las conversaciones nucleares indirectas con Estados Unidos.
Tras el encuentro, Grossi publicó en la red social X que ambas partes sostuvieron “profundas discusiones técnicas” en preparación para las “importantes” negociaciones del martes.
Por su parte, Araghchi señaló en X que viajó a Ginebra acompañado por expertos nucleares iraníes con quienes se reunió con Grossi para mantener “profundas conversaciones técnicas”.
Araghchi añadió que también mantendrá un encuentro con el ministro de Exteriores de Omán, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, antes de las conversaciones indirectas del martes, y afirmó: “Estoy en Ginebra con ideas reales para alcanzar un acuerdo justo y equitativo. Lo que no está sobre la mesa: la sumisión ante las amenazas”.
Las delegaciones iraní y estadounidense, encabezadas por Araghchi y Steve Witkoff, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron una primera ronda de conversaciones en Mascate, Omán, el 6 de febrero.
Según medios estadounidenses, Witkoff volverá a encabezar la delegación de su país en Ginebra.
Irán reafirma la “línea roja” de los misiles
Un alto funcionario iraní reiteró el viernes que el programa de misiles de Teherán sigue siendo una “línea roja” innegociable, luego de que Estados Unidos ordenara el envío de un segundo portaaviones a Oriente Medio en medio del estancamiento de las gestiones diplomáticas.
El asesor político de alto rango del líder supremo iraní, Ali Khamenei, declaró en una entrevista con Al Jazeera que Irán responderá “decisiva y apropiadamente” a cualquier acción militar.
“El poder misilístico de Irán se encuentra entre sus líneas rojas y no es objeto de negociación”, declaró, añadiendo que el ejército permanece en alerta máxima y advirtiendo que el costo de cualquier “error de cálculo” por parte de potencias extranjeras sería alto.
Estados Unidos envía al portaaviones más grande mundo a Medio Oriente
Estados Unidos desplegará al portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, desde el Caribe hacia el Medio Oriente para reforzar su presencia regional y respaldar a la flota ya estacionada allí, afirmó un alto funcionario de la administración y una fuente familiarizada con la decisión.
La medida incrementa la presión sobre Irán en las negociaciones nucleares, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump dijo que las conversaciones con Teherán continúan, consignó CNN.
La flota del Ford había permanecido en el Caribe en el marco de la campaña de la administración contra Venezuela, que incluyó ataques a embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico y que culminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas. El Gerald Ford se sumará ahora al USS Abraham Lincoln en el Medio Oriente, ampliando las opciones del gobierno de Trump ante un posible ataque contra Irán.