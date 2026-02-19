#HOY:

Inteligencia artificial: Israel y Azerbaiyán firmaron un acuerdo de cooperación

Se trata de un importante paso de desarrollo e implementación tecnológica con foco en la cooperación entre ambos países

El momento de la firma del intercambio.El momento de la firma del intercambio.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu recibió al ministro de Desarrollo Digital y Transporte de Azerbaiyán, Rashad Nabiyev. En ese marco firmaron un Memorando de Entendimiento sobre cooperación en el ámbito de la inteligencia artificial con la Dirección Nacional de Inteligencia Artificial de la Oficina del Primer Ministro. Se trata de un importante paso de desarrollo e implementación tecnológica.

El documento establece una hoja de ruta para cooperar en el desarrollo y aplicación de tecnologías de inteligencia artificial, con foco en infraestructura avanzada de cómputo, investigación conjunta y transferencia de conocimientos.

Uno de los ejes centrales es el fortalecimiento de capacidades técnicas, tanto a nivel estatal como privado, mediante el intercambio de expertos, programas de formación especializada y el impulso de centros de innovación que permitan acelerar la adopción de soluciones basadas en IA en sectores estratégicos.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Además, el acuerdo busca llevar estas tecnologías a ámbitos concretos de uso civil, como servicios públicos, transporte, salud y gestión de datos, con el objetivo de mejorar la eficiencia del Estado y la competitividad económica. Al mismo tiempo, el entendimiento consolida una cooperación tecnológica de largo plazo entre ambos países, alineando sus agendas digitales y creando un marco institucional estable para proyectos futuros, inversiones conjuntas y desarrollos aplicados que puedan escalar a nivel regional e internacional.

FILE PHOTO: Figurines with computers and smartphones are seen in front of the words "Artificial Intelligence AI" in this illustration taken, February 19, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File PhotoImagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Dado Ruvic

La rúbrica estuvo a cargo del jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia Artificial, Erez Askal, y el ministro de Desarrollo Digital y Transporte de Azerbaiyán, Rashad Nabiyev. De esta manera, ambos países avanzan bilateralmente en el desarrollo de la máxima tecnología vigente.

