La Cancillería Argentina confirmó este viernes que el pasado 24 de mayo tomó conocimiento de la detención de dos ciudadanos argentinos en las cercanías de Sirte, en Libia.
Cancillería confirmó la detención con vida de dos argentinos en Libia
Se trata de los mendocinos María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera identificados en la ciudad de Bengasi. Hay otras ocho personas de otras nacionalidades detenidas.
Se trata de los mendocinos María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera. Junto con ellos, también habrían sido detenidas otras ocho personas de distintas nacionalidades.
Paula y Ezequiel formaban parte de una caravana terrestre “de supuesto carácter humanitario” que partió a comienzos de mayo desde Mauritania con destino a Gaza y que, para ello, eligió transitar el territorio de Libia, país que ,”como es de público conocimiento y es permanentemente reiterado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, presenta una preocupante situación de fragilidad en materia de seguridad y de creciente influencia de diversos grupos armados, en donde no existe actualmente un gobierno unificado, con distintas facciones que controlan distintas porciones del territorio.
Bengasi, Libia
La acción de Cancillería
Inmediatamente después de tomar conocimiento de la situación, a través de la Embajada Argentina en Túnez –concurrente en Libia–, “se iniciaron acciones de coordinación con autoridades de otros países con presencia en el terreno para confirmar la información y efectuar gestiones tendientes a conocer el estado de situación de los connacionales para su pronta liberación”, indicaron en un comunicado.
“Las fuerzas que controlan el Este de Libia no han confirmado hasta el momento ni el listado de personas detenidas ni el lugar en el que se encuentran. No obstante, información aportada por fuentes fidedignas han permitido confirmar que los dos connacionales en cuestión se encuentran dentro de ese grupo y que actualmente están alojados en Bengasi”, agregaron en el mensaje de este viernes.
“El 26 de mayo, la Embajada Argentina en Túnez transmitió oficialmente a la Embajada de Italia en Libia una solicitud de cooperación consular, habida cuenta de la presencia consular italiana en Bengasi. En el día de hoy (viernes) el Cónsul italiano en Bengasi pudo visitar a los nacionales italianos detenidos, pero le fue negado el acceso a visitar a los ciudadanos argentinos. Asimismo, el Cónsul italiano solicitó una mejora de las condiciones de detención, requerimiento que fue respondido positivamente por las fuerzas de seguridad involucradas”, incluye el texto
¿Cuándo los liberarían?
Desde Cancillería aseguraron que hasta el momento no se cuenta con información confirmada en lo que respecta a plazos y continuidad del proceso. Sumado a ello, existe un cese de actividades por parte de la administración local con motivo de festividades religiosas impone, asimismo, una postergación de definiciones.
“La Cancillería Argentina, a través de sus Embajadas pertinentes, continúa en permanente diálogo, coordinación y acción cooperativa con Embajadas y Consulados de países amigos y con organizaciones relevantes presentes en el terreno (como la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia, UNSMIL, y el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR), para brindar asistencia a los connacionales detenidos y bregar por su pronta liberación”, cerraron.