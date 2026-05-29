#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Sin fecha de liberación

Cancillería confirmó la detención con vida de dos argentinos en Libia

Se trata de los mendocinos María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera identificados en la ciudad de Bengasi. Hay otras ocho personas de otras nacionalidades detenidas.

Lucas Ezequiel Aguilera y María Paula Giménez.Lucas Ezequiel Aguilera y María Paula Giménez.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La Cancillería Argentina confirmó este viernes que el pasado 24 de mayo tomó conocimiento de la detención de dos ciudadanos argentinos en las cercanías de Sirte, en Libia.

Se trata de los mendocinos María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera. Junto con ellos, también habrían sido detenidas otras ocho personas de distintas nacionalidades.

Mirá tambiénMisión humanitaria en Bolivia: la Argentina activó un puente aéreo con un Hércules C-130

Paula y Ezequiel formaban parte de una caravana terrestre “de supuesto carácter humanitario” que partió a comienzos de mayo desde Mauritania con destino a Gaza y que, para ello, eligió transitar el territorio de Libia, país que ,”como es de público conocimiento y es permanentemente reiterado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, presenta una preocupante situación de fragilidad en materia de seguridad y de creciente influencia de diversos grupos armados, en donde no existe actualmente un gobierno unificado, con distintas facciones que controlan distintas porciones del territorio.

Bengasi, Libia

La acción de Cancillería

Inmediatamente después de tomar conocimiento de la situación, a través de la Embajada Argentina en Túnez –concurrente en Libia–, “se iniciaron acciones de coordinación con autoridades de otros países con presencia en el terreno para confirmar la información y efectuar gestiones tendientes a conocer el estado de situación de los connacionales para su pronta liberación”, indicaron en un comunicado.

Pablo Quirno, canciller argentino.Pablo Quirno, canciller argentino.

“Las fuerzas que controlan el Este de Libia no han confirmado hasta el momento ni el listado de personas detenidas ni el lugar en el que se encuentran. No obstante, información aportada por fuentes fidedignas han permitido confirmar que los dos connacionales en cuestión se encuentran dentro de ese grupo y que actualmente están alojados en Bengasi”, agregaron en el mensaje de este viernes.

El comienzo del comunicado de Cancillería Argentina.El comienzo del comunicado de Cancillería Argentina.

“El 26 de mayo, la Embajada Argentina en Túnez transmitió oficialmente a la Embajada de Italia en Libia una solicitud de cooperación consular, habida cuenta de la presencia consular italiana en Bengasi. En el día de hoy (viernes) el Cónsul italiano en Bengasi pudo visitar a los nacionales italianos detenidos, pero le fue negado el acceso a visitar a los ciudadanos argentinos. Asimismo, el Cónsul italiano solicitó una mejora de las condiciones de detención, requerimiento que fue respondido positivamente por las fuerzas de seguridad involucradas”, incluye el texto

¿Cuándo los liberarían?

Desde Cancillería aseguraron que hasta el momento no se cuenta con información confirmada en lo que respecta a plazos y continuidad del proceso. Sumado a ello, existe un cese de actividades por parte de la administración local con motivo de festividades religiosas impone, asimismo, una postergación de definiciones.

“La Cancillería Argentina, a través de sus Embajadas pertinentes, continúa en permanente diálogo, coordinación y acción cooperativa con Embajadas y Consulados de países amigos y con organizaciones relevantes presentes en el terreno (como la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia, UNSMIL, y el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR), para brindar asistencia a los connacionales detenidos y bregar por su pronta liberación”, cerraron.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Pablo Quirno
Mendoza

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro