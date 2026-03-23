Nueva York: dos muertos tras el choque de un avión en pleno aterrizaje
El siniestro ocurrió en la pista del aeropuerto LaGuardia tras la llegada de un vuelo desde Montreal y generó un amplio despliegue de emergencia, con víctimas fatales, heridos y la interrupción total de las operaciones aéreas.
Un avión de Air Canada protagonizó un grave incidente este domingo por la noche al impactar contra un vehículo de bomberos tras aterrizar en el Aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, Estados Unidos. El hecho dejó al menos 13 personas heridas y provocó un fuerte operativo de emergencia en la pista.
El accidente ocurrió cuando la aeronave, procedente de Montreal, tocó pista y colisionó con un vehículo perteneciente a los servicios de emergencia. Como consecuencia del impacto, el morro del avión resultó severamente dañado, evidenciando la magnitud del choque.
De acuerdo con los primeros reportes, el piloto y el copiloto murieron a raíz del siniestro. Además, otras trece personas —once pasajeros y dos socorristas— sufrieron heridas y fueron trasladadas a centros de salud cercanos.
Operativo y cierredel aeropuerto
Desde el Departamento de Bomberos indicaron que recibieron la alerta a las 23:38, tras reportes que advertían sobre una colisión en plena pista. El vuelo transportaba 76 pasajeros y cuatro tripulantes al momento del incidente.
El avión sufrió graves daños en la parte frontal.
Tras el choque, las autoridades dispusieron el cierre total de la terminal aérea, lo que generó demoras y cancelaciones en todos los vuelos programados para la mañana del lunes.
Imágenes y consecuencias
En redes sociales comenzaron a circular imágenes captadas por testigos, donde se observa la parte frontal del avión con importantes daños estructurales. Las fotografías reflejan la violencia del impacto y el despliegue de los equipos de emergencia.
El aeropuerto suspendió sus operaciones.
El hecho se produjo en un contexto de alta circulación de pasajeros, con demoras en los controles de seguridad, lo que complicó aún más la situación en la terminal.