Video: ataque incendiario contra ambulancias de la comunidad judía en Londres

Un ataque incendiario contra ambulancias de un servicio comunitario en el norte de Londres es investigado como un posible delito de odio antisemita. El hecho ocurrió en la madrugada del lunes y generó alarma entre los vecinos de la zona.
El hecho ocurrió durante la madrugada en el norte de la ciudad, donde varios vehículos de emergencia fueron prendidos fuego y se investiga la participación de sospechosos captados por cámaras de seguridad.
Un ataque incendiario contra ambulancias de un servicio comunitario en el norte de Londres es investigado como un posible delito de odio antisemita. El hecho ocurrió en la madrugada del lunes y generó alarma entre los vecinos de la zona.
Cuatro ambulancias de la organización Hatzola fueron incendiadas en el barrio de Golders Green. Durante el siniestro se registraron varias explosiones, que las autoridades vinculan con bombonas de gas que se encontraban dentro de los vehículos.
El alerta movilizó a los bomberos cerca de la 1:40 GMT, y el fuego logró ser controlado poco después de las 3. No se reportaron personas heridas.
Como consecuencia de las explosiones, decenas de residentes debieron evacuar sus viviendas. Alrededor de 30 personas fueron trasladadas a un refugio, mientras que varias casas cercanas sufrieron daños, como la rotura de ventanas.
En el lugar trabajaron seis dotaciones de bomberos y unos 40 efectivos. Además, se dispuso el cierre de calles y un amplio operativo de seguridad en toda el área.
La Policía Metropolitana informó que analiza imágenes de cámaras de seguridad en las que se observa a tres personas vestidas de negro acercándose a uno de los vehículos antes de iniciar el fuego. Hasta el momento no hay detenidos.
Las autoridades indicaron que mantienen contacto con líderes comunitarios y reforzaron la presencia policial en la zona ante la preocupación generada por el episodio.
El ataque ocurrió en una zona con importante presencia de la comunidad judía y muy cerca de una sinagoga. Referentes locales señalaron que el hecho genera temor, en un contexto de creciente tensión internacional.
Desde el gobierno británico calificaron el episodio como un acto “profundamente impactante” y reiteraron el rechazo al antisemitismo. También organizaciones comunitarias advirtieron sobre el aumento de este tipo de incidentes en Europa.