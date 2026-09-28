Una audiencia judicial terminó en una violenta escena en Phoenix, Arizona, cuando un hombre se abalanzó sobre el condenado por el asesinato de su yerno y comenzó a golpearlo frente a los presentes. El episodio ocurrió mientras se desarrollaba la sentencia contra Abel Uribe, de 33 años, quien recibió prisión perpetua por el crimen de David Navidad-Parra.
Un hombre atacó al asesino de su yerno en plena audiencia: “Lo vi reírse y perdí el control”
El episodio ocurrió durante una audiencia de sentencia en Phoenix, Estados Unidos. Alberto Ontiveros Sánchez se abalanzó sobre Abel Uribe, condenado a prisión perpetua por el asesinato de su yerno. Tras el incidente fue detenido, aunque luego recuperó la libertad.
El protagonista del ataque fue Alberto Ontiveros Sánchez, de 55 años, suegro de la víctima. Minutos antes había brindado su testimonio ante el tribunal y hablado del impacto que el asesinato provocó en su familia. Según explicó posteriormente, perdió el control al observar que Uribe se reía mientras él se dirigía a la Justicia.
Las cámaras registraron el momento en que Ontiveros Sánchez se lanzó contra el condenado y le dio varios golpes en la cabeza, hasta que personal de seguridad intervino y logró separarlos. Antes del incidente había pedido ante el tribunal que Uribe no recuperara la libertad y que se hiciera justicia por la muerte de su yerno.
El crimen que llevó a Uribe a prisión perpetua
El caso se remontaba a diciembre de 2022, cuando Navidad-Parra, un exmilitar de 27 años, desapareció después de encontrarse con Uribe para mostrarle un vehículo que su suegro tenía a la venta. Más tarde, el joven fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza y el auto apareció incendiado en otro lugar.
Uribe fue detenido después de que utilizara una tarjeta de crédito perteneciente a la víctima y posteriormente se declaró culpable de homicidio en primer grado. El proceso llegó finalmente a la audiencia de sentencia en la que fue condenado a prisión perpetua y se produjo la reacción del familiar.
Tras el ataque dentro del tribunal, Ontiveros Sánchez también fue detenido y acusado, entre otros cargos, de agresión agravada contra una persona que se encontraba restringida y de interferir en un procedimiento judicial. La jueza cuestionó su reacción, aunque reconoció el difícil momento que atravesaba la familia, y finalmente el hombre recuperó la libertad bajo palabra.
El episodio podría traerle además consecuencias migratorias. Ontiveros Sánchez es ciudadano mexicano con residencia legal permanente en Estados Unidos y, según especialistas citados por medios locales, una eventual condena por un delito grave podría afectar su situación en el país. Su familia aseguró posteriormente que está arrepentido por lo ocurrido.