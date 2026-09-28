Todo quedó filmado

Un hombre atacó al asesino de su yerno en plena audiencia: “Lo vi reírse y perdí el control”

El episodio ocurrió durante una audiencia de sentencia en Phoenix, Estados Unidos. Alberto Ontiveros Sánchez se abalanzó sobre Abel Uribe, condenado a prisión perpetua por el asesinato de su yerno. Tras el incidente fue detenido, aunque luego recuperó la libertad.