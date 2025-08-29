Alemania alcanzó los tres millones de desempleados en agosto 2025
Por primera vez desde 2015, el país superó los tres millones de desempleados, una cifra que expone la fragilidad de su economía en medio de una recesión técnica, pérdida de empleos en sectores clave y falta de trabajadores calificados.
En agosto de 2025, Alemania registró 3.025.000 personas desempleadas, rompiendo una barrera que no se superaba desde hace más de diez años. La cifra marca un retroceso significativo en el mercado laboral de la principal economía europea y genera preocupación por los efectos de una economía estancada y en recesión técnica.
Señales de recesión.
Factores estacionales
Según explicó Andrea Nahles, directora de la Agencia Federal de Empleo, parte del aumento responde a factores estacionales, como la caída de la contratación durante el período vacacional. Sin embargo, los indicadores desestacionalizados mostraron una leve baja en el número de desempleados, lo que sugiere que, sin ese ajuste, la cifra sería aún más alta.
La economía alemana sufrió una contracción del 0,3 % del PIB en el segundo trimestre de 2025, impulsada por la baja demanda externa, el debilitamiento de las exportaciones y la caída de la inversión. Esta combinación de factores refuerza el enfriamiento del mercado laboral y genera un impacto directo sobre el empleo.
El incremento interanual también es alarmante: en comparación con agosto de 2024, el desempleo creció en 153.000 personas. El mercado laboral muestra señales claras de deterioro y pérdida de dinamismo, pese a que la tasa general de desempleo aún se mantiene por debajo de niveles críticos para los estándares europeos.
Un informe de la consultora EY reveló que más de 114.000 empleos se perdieron en Alemania en el último año. De ese total, cerca de 51.000 corresponden al sector automotor, tradicionalmente uno de los pilares de la industria alemana. Esta caída está vinculada a la transición hacia la movilidad eléctrica, la automatización y la disminución de la demanda global de vehículos.
Empresas sin trabajadores calificados
A pesar del fuerte aumento del desempleo, persiste un problema estructural: la escasez de trabajadores calificados. Según el Instituto Ifo, el 28,1 % de las empresas alemanas reportó dificultades para cubrir vacantes. Este porcentaje supera al registrado a principios de 2025, y se proyecta que el problema se agrave por factores demográficos como el envejecimiento de la población activa.
El barómetro de empleo del Instituto Ifo descendió a 93,8 puntos en agosto, frente a los 94 de julio. Este indicador refleja un deterioro en las expectativas empresariales y una menor disposición a contratar en los próximos meses. Los expertos advierten que si esta tendencia persiste, el desempleo podría continuar creciendo en el último trimestre del año.
Frente a este escenario, economistas y analistas coinciden en que Alemania necesita adoptar medidas urgentes para reactivar el empleo y evitar que esta tendencia se convierta en una crisis estructural de largo plazo.
