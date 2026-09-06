Sorpresa en Europa

La ultraderecha AfD se impone en elecciones regionales alemanas

Los resultados preliminares indican que Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo el 44,5% de los votos en Sajonia-Anhalt, superando a la CDU de Friedrich Merz, que cayó al 18% en las elecciones, marcando un hito en su ascenso político.