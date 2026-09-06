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La ultraderecha AfD se impone en elecciones regionales alemanas

Los resultados preliminares indican que Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo el 44,5% de los votos en Sajonia-Anhalt, superando a la CDU de Friedrich Merz, que cayó al 18% en las elecciones, marcando un hito en su ascenso político.

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo este domingo una victoria histórica en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt. Foto: REUTERS / Thilo Schmuelgen.La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo este domingo una victoria histórica en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt. Foto: REUTERS / Thilo Schmuelgen.
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El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo este domingo una histórica victoria en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, Alemania, donde se convirtió ampliamente en la fuerza más votada y dejó muy atrás a la Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller Friedrich Merz.

Las primeras proyecciones de las cadenas públicas alemanas situaron a AfD en torno al 44,5 por ciento de los votos, más del doble del 20,8 por ciento conseguido en las elecciones regionales de 2021, mientras que la CDU cayó a alrededor del 18 por ciento.

Los resultados parciales oficiales confirmaban posteriormente la amplia ventaja de AfD durante el avance del escrutinio.

Top candidate of the far-right Alternative for Germany (AfD), Ulrich Siegmund, speaks at the AfD election party, after exit polls in the Saxony-Anhalt state elections, in Magdeburg, Germany, September 6, 2026. REUTERS/Thilo SchmuelgenUlrich Siegmund, principal candidato del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, festeja tras conocerse los resultados preliminares. Foto: REUTERS / Thilo Schmuelgen.

El resultado representa el mayor triunfo conseguido hasta ahora por Alternativa para Alemania en una elección regional y deja a la formación ultraderechista ante la posibilidad de intentar acceder por primera vez al gobierno de uno de los estados federados del país.

La elección supone además un duro revés para Merz, debido a que la CDU gobierna Sajonia-Anhalt desde 2002 y había obtenido el 37,1 por ciento de los votos en los comicios de 2021.

Saxony-Anhalt State Prime Minister and Christian Democratic Union (CDU) top candidate Sven Schulze stands before casting his vote in the Saxony-Anhalt state elections in Magdeburg, Germany, September 6, 2026. REUTERS/Christian Mang TPX IMAGES OF THE DAYSven Schulze, ministro presidente del estado de Sajonia-Anhalt y principal candidato de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), espera para emitir su voto en las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt en Magdeburgo, Alemania. Foto: REUTERS / Christian Mang.

El principal candidato de AfD en la región, Ulrich Siegmund, celebró el resultado junto a los dirigentes nacionales Alice Weidel y Tino Chrupalla, mientras la conducción partidaria consideró que la votación representa un mandato para intentar formar gobierno.

Sin embargo, la llegada de AfD al Ejecutivo regional no está asegurada, debido a que las principales fuerzas políticas alemanas mantienen hasta ahora su negativa a integrar una coalición encabezada por la formación ultraderechista.

De esta manera, la distribución definitiva de las bancas y el desempeño de las fuerzas menores serán determinantes para establecer si AfD consigue una mayoría suficiente o si los restantes partidos pueden articular una alternativa para impedir su acceso al gobierno.

People vote in the Saxony-Anhalt state elections at a polling station in Magdeburg, Germany, September 6, 2026. REUTERS/Axel SchmidtPersonas votan en las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt en un colegio electoral de Alemania. Foto: REUTERS / Axel Schmidt.

La CDU sufrió el golpe más fuerte de la jornada, al perder aproximadamente la mitad del respaldo conseguido cinco años atrás, mientras que La Izquierda, el Partido Socialdemócrata (SPD) y Los Verdes quedaron muy lejos de los dos principales contendientes.

AfD mantiene especialmente una fuerte presencia electoral en el este de Alemania y su crecimiento convirtió a esas regiones en uno de los principales centros de expansión de la formación, que basa buena parte de su discurso en el endurecimiento de la política migratoria y en fuertes críticas a los partidos tradicionales.

El resultado de Sajonia-Anhalt adquiere además dimensión nacional porque profundiza la presión sobre el gobierno de Merz y consolida a AfD como uno de los principales actores de la política alemana de cara a las próximas elecciones federales previstas para 2029.

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