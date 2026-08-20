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Alemania reporta 14.000 muertes vinculadas a la ola de calor

Las cifras del Instituto Robert Koch revelan un aumento alarmante de muertes por calor, con la semana del 22 al 28 de junio como la más crítica.

Se registraron temperaturas récord, que en algunos lugares superaron los 41 °C.Se registraron temperaturas récord, que en algunos lugares superaron los 41 °C.
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Unas 14.000 personas murieron este verano en Alemania a causa de las olas de calor, lo que supera el récord de 2018, según estimaciones publicadas este jueves (20.08.2026) por el Instituto Robert Koch (RKI), la autoridad sanitaria alemana.

En 2018, el país europeo había registrado unos 8.900 fallecimientos relacionados con las altas temperaturas.

FILE PHOTO: An Ironman athlete runs past a shower near the Main River to cool off during the ongoing heat wave in Frankfurt, Germany, June 28, 2026. REUTERS/Timm Reichert/File PhotoEl pico de muertes ocurrió a fines de julio, cuando se registraron las temperaturas más altas.

Según el RKI, 9.600 de las 14.000 personas que murieron en total este año lo hicieron durante la semana del 22 al 28 de junio, que fue particularmente calurosa en Alemania. En ese período se registraron temperaturas récord, que en algunos lugares superaron los 41 °C.

Semana crítica: 22 al 28 de junio

Las cifras recopiladas en todo el país por el RKI brindan información sobre el número estimado de decesos relacionados con las olas de calor hasta el 9 de agosto. Las personas de 75 años o más fueron las más afectadas, señala el informe semanal del instituto.

A drone view shows people at a beach as meteorologists forecast heat and record-breaking temperatures across the country in Timmendorfer Strand, Germany, June 27, 2026. REUTERS/Jonas WalzbergLos alemanes se refrescan en piscinas, playas y ríos desde el inicio de la canícula.

La magnitud de las muertes relacionadas con las altas temperaturas se calcula mediante métodos estadísticos, que comparan el número de fallecimientos ocurridos durante las semanas de verano con y sin ola de calor.

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Esto es necesario porque el calor no puede indicarse como causa de la muerte en los certificados de defunción y, por lo tanto, no aparece en las estadísticas sobre los motivos de los decesos.

Dificultades en certificar causas de muerte

En la mayoría de los casos, se trata de una combinación de altas temperaturas y afecciones preexistentes, como enfermedades cardiovasculares, pulmonares o renales, lo que conduce a la muerte. Por ese motivo se habla entonces de muertes relacionadas con el calor.

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