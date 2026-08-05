En un contexto de olas de calor cada vez más frecuentes e intensas, Japón volvió a llamar la atención con una propuesta tecnológica poco convencional. Una empresa especializada en equipos de refrigeración desarrolló una cabina individual que permite reducir rápidamente la temperatura corporal de una persona, con el objetivo de disminuir los riesgos asociados a la exposición prolongada al calor.
Una empresa japonesa creó una cabina refrigerada para personas: cómo funciona
Pensada para proteger a quienes trabajan expuestos a temperaturas extremas, la denominada "Do Hiemon Box" enfría el cuerpo en pocos minutos mediante aire frío dirigido a zonas estratégicas. El dispositivo ya se comercializa en Japón y busca reducir el riesgo de golpes de calor.
El dispositivo, bautizado Do Hiemon Box, tiene un aspecto similar al de una máquina expendedora o una gran heladera vertical. En su interior, una persona puede permanecer durante unos minutos mientras recibe aire frío dirigido hacia la cabeza, el cuello, los hombros y la espalda, las zonas del cuerpo donde el enfriamiento resulta más efectivo.
Una solución para trabajadores expuestos al calor
La cabina fue desarrollada por la empresa japonesa SDRS, fabricante de equipos de refrigeración y máquinas expendedoras, y es comercializada por la firma de suministros industriales Trusco Nakayama. Según sus creadores, el proyecto nació como una herramienta para proteger a trabajadores de la construcción, fábricas, depósitos y otros ámbitos donde las altas temperaturas representan un riesgo para la salud.
Según sus creadores, el proyecto nació como una herramienta para proteger a trabajadores de la construcción, fábricas, depósitos y otros ámbitos donde las altas temperaturas representan un riesgo para la salud.
El funcionamiento es sencillo. La persona ingresa en la cabina, toma asiento y cierra la puerta transparente. El interior mantiene una temperatura cercana a los 15 °C, mientras un sistema de ventilación impulsa aire a unos 5 °C sobre puntos específicos del cuerpo.
Los fabricantes sostienen que en apenas cinco minutos es posible percibir un alivio importante y que una permanencia de alrededor de diez minutos contribuye a reducir la temperatura corporal y aliviar los síntomas iniciales del agotamiento por calor.
Para evitar un enfriamiento excesivo, el sistema se apaga automáticamente luego de 20 minutos de funcionamiento. Además, incorpora tres niveles de intensidad para adaptar la refrigeración a las necesidades de cada usuario.
Otra de sus características es la movilidad. Gracias a que cuenta con ruedas y no requiere una instalación permanente, puede trasladarse fácilmente dentro de una planta industrial, un depósito o un evento al aire libre. También consume aproximadamente la mitad de la energía que un equipo portátil de aire acondicionado, según la información difundida por la empresa.
El aumento de las olas de calor impulsa nuevas tecnologías
La aparición de este dispositivo coincide con un verano particularmente caluroso en Japón. Durante las últimas semanas, distintas regiones del país registraron temperaturas superiores a los 40 °C, mientras las autoridades informaron un fuerte incremento de las internaciones por golpes de calor.
Solo entre el 13 y el 19 de julio, más de 10.800 personas debieron ser trasladadas a hospitales por esta causa y se registraron 14 fallecimientos, según datos oficiales difundidos por medios internacionales.
En ese escenario, las empresas comenzaron a buscar alternativas para proteger a los trabajadores que desarrollan tareas al aire libre o en ambientes donde el calor resulta difícil de controlar. La Do Hiemon Box apunta precisamente a ese segmento y, por ahora, su comercialización está orientada a compañías e instituciones más que a usuarios particulares.
El precio también refleja ese perfil profesional. Cada unidad cuesta 1,5 millones de yenes, equivalentes a unos US$ 9.500, por lo que se trata de una inversión destinada principalmente a industrias, constructoras y organismos públicos.
Desde su lanzamiento en abril de este año ya se vendieron más de 150 equipos y una de las primeras cabinas fue donada al municipio de Maebashi para que pueda ser utilizada gratuitamente por la población.