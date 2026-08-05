Frente al calor extremo

Una empresa japonesa creó una cabina refrigerada para personas: cómo funciona

Pensada para proteger a quienes trabajan expuestos a temperaturas extremas, la denominada "Do Hiemon Box" enfría el cuerpo en pocos minutos mediante aire frío dirigido a zonas estratégicas. El dispositivo ya se comercializa en Japón y busca reducir el riesgo de golpes de calor.