Adelanto del invierno en Europa

Alerta en Francia por una ola polar extrema: registraron hasta -8,2°C y advierten por lluvias heladas

El ingreso de aire frío golpeó con fuerza al norte y al este del país, con marcas de hasta ocho grados por debajo de la media de noviembre. Los pronósticos anticipan precipitaciones congelantes y un pico de frío entre el jueves y el viernes.