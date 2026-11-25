Una intensa ola polar afecta a gran parte de Francia, con temperaturas bajo cero y registros inusualmente bajos para noviembre que adelantan condiciones propias del invierno. El fenómeno se siente con mayor rigor en el norte y el este del territorio, donde la localidad de Charleville-Mézières alcanzó los -8,2°C, su marca más baja desde el 6 de enero de acuerdo con la cadena francesa BFM TV.
Alerta en Francia por una ola polar extrema: registraron hasta -8,2°C y advierten por lluvias heladas
El ingreso de aire frío golpeó con fuerza al norte y al este del país, con marcas de hasta ocho grados por debajo de la media de noviembre. Los pronósticos anticipan precipitaciones congelantes y un pico de frío entre el jueves y el viernes.
El episodio comenzó el martes 24 de noviembre y, según datos de Météo-France, llevó las temperaturas mínimas a ubicarse hasta ocho grados por debajo del promedio estacional en varias zonas del país.
La caída térmica abarcó desde la región de Hauts-de-France hasta los sectores montañosos del este, mientras que en París se registró una mínima de 2,1°C, unos tres grados inferior a la media habitual para esta época del año.
Riesgo por lluvias heladas
Para este miércoles 25 de noviembre, las previsiones meteorológicas contemplan la probabilidad de lluvias heladas sobre las áreas alcanzadas por el aire frío.
Este fenómeno se produce cuando las gotas de lluvia se congelan de manera repentina al entrar en contacto con superficies heladas, lo que puede generar placas de hielo en calles, veredas y rutas y complicar tanto el tránsito vehicular como la circulación peatonal.
De acuerdo con reportes de The Weather Channel citados por medios locales, el frío podría acentuarse aún más durante el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre, jornadas señaladas como las más críticas para el norte francés.
De esta manera, el país enfrenta un tramo de la semana marcado por marcas térmicas excepcionales para noviembre y advertencias por el impacto de las bajas temperaturas en la movilidad y la vida cotidiana.