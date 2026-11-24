La nueva postal europea

Europa, entre el pulso de un malestar generacional y el ocaso del pacto social

El alza de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo impulsan carpas juveniles en capitales europeas, reflejo de una severa fractura del bienestar social. Las protestas juveniles en las plazas exponen el quiebre de esa sociedad frente a la inflación, los alquileres inaccesibles y la falta de un horizonte.