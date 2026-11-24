Caminar hoy en modo turista por los centros neurálgicos de las grandes capitales europeas -desde la madrileña Puerta del Sol hasta las calles de Cataluña, pasando por las convulsionadas jornadas en Roma o los ecos de protestas en París- ofrece una postal que rompe con la estampa tradicional de prosperidad y estabilidad que caracterizó al viejo continente.
Europa, entre el pulso de un malestar generacional y el ocaso del pacto social
El alza de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo impulsan carpas juveniles en capitales europeas, reflejo de una severa fractura del bienestar social. Las protestas juveniles en las plazas exponen el quiebre de esa sociedad frente a la inflación, los alquileres inaccesibles y la falta de un horizonte.
En plazas emblemáticas, las carpas apostadas frente a los templos del consumo global y rodeadas por monumentos históricos como la Estatua de la Osa y el Madroño en la capital española, o las imponentes esculturas de la Plaza de Cataluña en Barcelona, no son eventos aislados: son el síntoma visible de una fractura profunda que me resultó imposible contemplar con indiferencia.
Para la ciencia política y la gestión pública, el Estado benefactor nació para garantizar un piso mínimo de bienestar material, seguridad social, salud, educación y previsibilidad. Sin embargo, la pérdida de esa capacidad de contención explica de raíz las movilizaciones juveniles que hoy copan el espacio público.
Ya no estamos ante reclamos sectoriales aislados, sino frente al colapso de un contrato intergeneracional donde las administraciones pierden el timón para arbitrar las asimetrías del mercado.
La promesa rota
El drama de la vivienda, la concentración inmobiliaria y el costo de vida. Esos son los temas neurálgicos. A bordo de un taxi en Madrid, conversando con un trabajador del volante muy enojado, el diagnóstico sobre el trasfondo de la crisis surgió de inmediato: el malestar generalizado y los problemas económicos son el resultado directo de las guerras que castigan a Europa y de sus esquirlas geopolíticas.
Ese testimonio conectó de inmediato con el de otro taxista en Barcelona y con el pulso cotidiano del costo de vida. Desde la óptica de la gestión pública, la crisis habitacional evidencia una falla regulatoria brutal: los alquileres en las principales urbes se dispararon a niveles inalcanzables, generando protestas masivas porque el sueldo ya no alcanza ni para un techo propio ni para proyectar el futuro.
Esa asfixia convive con una desigualdad estructural inocultable. Mientras amplios sectores quedan expulsados del mercado inmobiliario, una minoría concentra múltiples propiedades destinadas a la especulación financiera o al alquiler turístico.
A eso se le suma una inflación voraz que erosiona los ingresos fijos: los costos energéticos, los combustibles empujados por la tensión internacional y, fundamentalmente, el precio de los alimentos básicos. Cuando las políticas de redistribución fallan, la red social se deshilacha a un ritmo que los salarios formales jamás logran acompañar.
Iconografía global
Iconografía global, trincheras urbanas y el campamento como "museo a cielo abierto". Esa podría ser una síntesis de lo que está ocurriendo. De todas formas, lo complejo de estas movilizaciones es la intensidad de su lenguaje visual.
Así, mientras en Francia las protestas desplegaron una violencia notablemente superior al resto de la región, en el asfalto de Roma y en el sur combativo de Nápoles los enfrentamientos y las consignas marcan el pulso cotidiano.
En las marchas juveniles retumba "se non c'è lotta, non c'è lavoro" ("si no hay lucha, no hay trabajo"), un grito seco contra la precarización y la falta de horizontes. Adentro de las carpas, el paisaje urbano muta en un archivo vivo.
Mientras los turistas observan el fenómeno casi como un "museo a cielo abierto" o una postal exótica -donde algunos guías locales se suman al reclamo por afinidad y otros miran de reojo-, en el interior convive un abanico de resistencias que se cruzan en las lonas y banderas.
Ahí flamea el sombrero de paja, emblema de One Piece, adoptado por la Generación Z como símbolo global de rebeldía frente a la opresión institucional. Muy cerca se alza la Wiphala, el estandarte milenario de los pueblos originarios andinos convertido en marca de lucha comunitaria y equidad transnacional.
Esos campamentos, instalados a metros de locales de corporaciones multinacionales como la marca de la manzana -con carteles que denuncian el trabajo infantil y el saqueo de recursos en el Congo-, prueban que la juventud conecta su precariedad cotidiana con una crítica ética al modelo global de consumo.
A ese crisol visual se suman las banderas de Palestina y Cuba junto al Che Guevara, en sintonía con los repertorios del sur italiano, donde la hoz y el martillo conviven con la figura disruptiva del Guasón como grafía del desprecio hacia un sistema político sordo e ineficaz.
El descontento migra, muta…
Del repliegue de campamentos en las plazas al colapso financiero regional. Tras semanas de persistencia, aquellos campamentos urbanos que convulsionaron las ciudades van quedando atrás, reducidos por el desgaste y la presión institucional. Pero en Francia los enfrentamientos con la policía resisten con dureza.
Creer que el conflicto terminó es una lectura superficial: el descontento migra, muta y reaparece en otros frentes. Ese mismo pulso de incertidumbre se proyecta en Sudamérica con coordenadas paralelas.
El reciente estallido de la crisis bancaria en Paraguay -marcado por el colapso de entidades como Ueno Bank, el congelamiento de depósitos y las protestas masivas- precipitó la caída del presidente Santiago Peña en medio de un vertiginoso juicio político.
Vistas desde la administración pública, las carpas europeas y las turbulencias financieras de nuestra América profunda responden a un mismo diagnóstico de época. Cuando las estructuras tambalean, los ahorros se esfuman y el Estado abdica de su rol de árbitro, la gobernabilidad cruje.
Ya sea en el asfalto de una plaza o en los carriles institucionales, la ciudadanía reclama lo mismo: que el Estado recupere capacidad de gestión para que el bienestar, el salario digno y el futuro dejen de ser privilegios en extinción.