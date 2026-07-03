El poderoso general al mando de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán apareció públicamente por primera vez en meses, mientras Teherán se preparaba para los funerales de varios días de duración del difunto Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, según informaron medios internacionales.
Comenzaron los funerales de Alí Jamenei en Irán
Teherán se viste de luto mientras arranca el extenso homenaje al fallecido ex Líder Supremo. La presencia de altos mandos marca el inicio de las ceremonias.
Ahmad Vahidi, el jefe de los Guardianes de la Revolución, posó su mano sobre el ataúd y se mostró rezando, de acuerdo con una foto transmitida por la agencia de prensa Fars.
Se trata de su primera aparición pública desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos, desatada el 28 de febrero, según imágenes difundidas este viernes por los medios iraníes, destacó el sitio DW.
Según los expertos, Vahidi se convirtió en una figura clave en la formulación de la postura intransigente de Irán respecto a la negociación de un posible fin definitivo de la guerra con Estados Unidos.
Se cree que forma parte de un círculo reducido en contacto directo con el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, quien permanece oculto tras haber resultado presuntamente herido en los ataques israelíes del 28 de febrero que acabaron con la vida de su padre, el veterano líder Jamenei.
El propio Vahidi no había sido visto en público desde el 8 de febrero, semanas antes de que comenzara la guerra de Irán.
Durante el conflicto, Israel eliminó a altos mandos militares y gubernamentales iraníes, y también amenazó la vida del ayatolá Mojtaba Jamenei.
La última despedida al líder religioso
Esta mañana, las fuerzas de seguridad transportaron en alto y a mano el féretro de Jamenei —cubierto con la bandera iraní— a su llegada a la Gran Mosala de Teherán.
Líderes religiosos, funcionarios y dignatarios extranjeros desfilaron ante el féretro y los de sus familiares asesinados en el inicio de la guerra, incluida su nieta de 14 meses, Zahra Mohammadi Golpayegani.
A partir del sábado, Irán celebrará unas exequias de varios días para Jamenei, y sus restos serán trasladados a ciudades tanto de Irán como del vecino Irak.
Las autoridades prevén cerrar calles y restringir el espacio aéreo y la actividad cotidiana en Teherán mientras los dolientes conmemoran la vida de Jamenei, quien gobernó Irán durante décadas con mano de hierro y en constante confrontación con Occidente.
Por su parte, el comandante en jefe del Ejército de Irán, Amir Hatami, afirmó que las Fuerzas Armadas del país van a “vengar la sangre” del líder mártir de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, reporta la agencia Tasnim.