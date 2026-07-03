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Comenzaron los funerales de Alí Jamenei en Irán

Teherán se viste de luto mientras arranca el extenso homenaje al fallecido ex Líder Supremo. La presencia de altos mandos marca el inicio de las ceremonias.

Voluntarios preparan puestos de distribución de alimentos para los visitantes cerca de la Gran Mosalla Imam Khomeini, lugar donde se celebró la ceremonia de despedida del difunto Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. REUTERS/Murad SezerVoluntarios preparan puestos de distribución de alimentos para los visitantes cerca de la Gran Mosalla Imam Khomeini, lugar donde se celebró la ceremonia de despedida del difunto Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. REUTERS/Murad Sezer
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El poderoso general al mando de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán apareció públicamente por primera vez en meses, mientras Teherán se preparaba para los funerales de varios días de duración del difunto Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, según informaron medios internacionales.

Ahmad Vahidi, el jefe de los Guardianes de la Revolución, posó su mano sobre el ataúd y se mostró rezando, de acuerdo con una foto transmitida por la agencia de prensa Fars.

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Se trata de su primera aparición pública desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos, desatada el 28 de febrero, según imágenes difundidas este viernes por los medios iraníes, destacó el sitio DW.

Según los expertos, Vahidi se convirtió en una figura clave en la formulación de la postura intransigente de Irán respecto a la negociación de un posible fin definitivo de la guerra con Estados Unidos.

Iraqi Parliament Speaker Haibat al Halbousi attends a farewell ceremony for Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, who was killed on February 28 during Israeli and U.S. airstrikes on Iran, for international delegates at the Imam Khomeini Grand Mosalla in Tehran, Iran, July 3, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL. NO ACCESS FOR ISRAELI MEDIA. NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA. DIGITAL: NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA. REFILE - CORRECTING ID FROM "IRAQI PRIME MINISTER ALI AL-ZAIDI" TO "IRAQI PARLIAMENT SPEAKER HAIBAT AL HALBOUSI"El presidente del Parlamento iraquí, Haibat al Halbousi, asiste a una ceremonia de despedida para el difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Crédito: Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Se cree que forma parte de un círculo reducido en contacto directo con el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, quien permanece oculto tras haber resultado presuntamente herido en los ataques israelíes del 28 de febrero que acabaron con la vida de su padre, el veterano líder Jamenei.

El propio Vahidi no había sido visto en público desde el 8 de febrero, semanas antes de que comenzara la guerra de Irán.

Durante el conflicto, Israel eliminó a altos mandos militares y gubernamentales iraníes, y también amenazó la vida del ayatolá Mojtaba Jamenei.

La última despedida al líder religioso

Esta mañana, las fuerzas de seguridad transportaron en alto y a mano el féretro de Jamenei —cubierto con la bandera iraní— a su llegada a la Gran Mosala de Teherán.

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Líderes religiosos, funcionarios y dignatarios extranjeros desfilaron ante el féretro y los de sus familiares asesinados en el inicio de la guerra, incluida su nieta de 14 meses, Zahra Mohammadi Golpayegani.

A partir del sábado, Irán celebrará unas exequias de varios días para Jamenei, y sus restos serán trasladados a ciudades tanto de Irán como del vecino Irak.

Qatar's Speaker of the Shura Council Hassan bin Abdullah Al Ghanim, accompanied by members of a Qatari delegation, attends a farewell ceremony for Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, who was killed on February 28 during Israeli and U.S. airstrikes on Iran, at the Imam Khomeini Grand Mosalla in Tehran, Iran July 3, 2026. Iran's Presidential website/HANDOUT via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL. NO ACCESS FOR ISRAELI MEDIA. NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA. DIGITAL: NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA.El presidente del Consejo de la Shura de Qatar, Hassan bin Abdullah Al Ghanim, acompañado por miembros de una delegación qatarí, asiste a la ceremonia de despedida del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. CréditO: Sitio web de la Presidencia de Irán

Las autoridades prevén cerrar calles y restringir el espacio aéreo y la actividad cotidiana en Teherán mientras los dolientes conmemoran la vida de Jamenei, quien gobernó Irán durante décadas con mano de hierro y en constante confrontación con Occidente.

Por su parte, el comandante en jefe del Ejército de Irán, Amir Hatami, afirmó que las Fuerzas Armadas del país van a “vengar la sangre” del líder mártir de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, reporta la agencia Tasnim.

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