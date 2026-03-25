Dramático accidente en el monte Rysy: un escalador resbaló, cayó varios metros y salió ileso

Un alpinista vivió un momento dramático mientras descendía del monte Rysy, ubicado en los Altos Tatras, sobre la frontera entre Polonia y Eslovaquia. Se trata del pico más alto de Polonia, con 2.499 metros de altura, y uno de los destinos más exigentes para los amantes del montañismo en esa región.
Según se pudo ver en las imágenes registradas durante la excursión, el hombre dio un mal paso y perdió el control en plena bajada. De inmediato comenzó a deslizarse por una ladera rocosa cubierta de nieve, en una caída que generó extrema tensión por la velocidad y la violencia del recorrido.
El episodio fue captado por la cámara de su compañero, que filmó el angustiante momento en que el escalador descendía sin poder frenar. La secuencia mostró con crudeza el riesgo de la maniobra y el peligro al que quedó expuesto mientras caía por la pendiente.
Pese a la brutalidad del accidente, el montañista logró sobrevivir casi ileso. Tras ser asistido por su acompañante, que además era médico, ambos pudieron continuar el descenso por sus propios medios, en un desenlace tan inesperado como milagroso.