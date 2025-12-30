Murieron dos amigos de Anthony Joshua en un accidente: el boxeador está internado y estable

Anthony Joshua, campeón británico de boxeo, se encuentra internado y fuera de peligro tras un accidente vial ocurrido en Nigeria. El hecho tuvo lugar el lunes por la tarde, en la autopista Lagos–Ibadan, cuando el SUV en el que viajaba impactó contra un camión estacionado. Murieron dos amigos cercanos del púgil: Sina Ghami y Latif Ayodele.
Según informaron autoridades del estado de Ogun, el vehículo era conducido por un chofer local y transportaba a Joshua y otras cuatro personas. Dos de ellas salieron ilesas, mientras que Joshua y otro acompañante fueron trasladados a un centro médico especializado en Lagos. El parte oficial confirmó que ambos están estables y bajo observación.
Quiénes eran las víctimas fatales
Latif Ayodele, también conocido como Abdul Latif o “Latz”, fue amigo de Joshua desde antes de su consagración. Se presentaba en redes como Healthy Mindset y trabajaba como entrenador personal. En el pasado, también jugó al fútbol en clubes del ascenso inglés como Aylesbury United y Northwood.
Latif Ayodele, alias “Latz”, acompañaba a Joshua desde sus primeras peleas como profesional.
Por su parte, Sina Ghami era preparador físico de Joshua y parte activa de su equipo en los últimos combates. Estuvo en su esquina el pasado diciembre, cuando el boxeador noqueó a Jake Paul en Miami. Horas antes del accidente, había subido una imagen desde el aeropuerto de Lagos. Joshua, en tanto, compartió un video jugando al ping-pong con Ayodele.
Sina Ghami era el preparador físico de Joshua y parte activa de su esquina en los combates.
Parte médico y comunicado oficial
El Gobierno local informó que “tras evaluaciones clínicas integrales, los médicos confirmaron que Joshua está consciente, estable y no requiere intervención de emergencia”. Un equipo médico completo continuará monitoreando su evolución en las próximas horas.
Desde Matchroom Boxing y la firma 258 BXG emitieron un comunicado conjunto: “Con gran tristeza se ha confirmado que dos amigos cercanos y miembros del equipo de Anthony, Sina Ghami y Latif Ayodele, han fallecido trágicamente”. También señalaron que Joshua sufrió lesiones y permanece bajo observación.
El mensaje de Jake Paul
La noticia sacudió al mundo del deporte. Jake Paul, youtuber y boxeador que venía de caer por nocaut ante Joshua, expresó su dolor en redes sociales. “Descansen en paz Sina Ghami y Kevin ‘Latif/Latz’ Ayodele. Mis condolencias están con sus familias, amigos y AJ”, escribió en su cuenta de X.
El viaje de Joshua a Lagos había comenzado el domingo. El grupo planeaba quedarse una semana en Nigeria. La pérdida de dos de sus figuras más cercanas en estas circunstancias representa un duro golpe personal para el campeón, que continúa bajo cuidados médicos.