Diez figuras mediáticas figuran en un informe que el Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel publicó sobre los más influyentes a nivel mundial, por difundir contenido antisemita o antisionista. El listado difundido enumera a personalidades cuya selección se basó en la gravedad de sus declaraciones y en el alcance de su influencia.
Israel publicó una lista de los diez antisemitas más influyentes del mundo
El Ministerio de Asuntos de la Diáspora publicó un informe que identifica Diez figuras señaladas por antisemitismo y antisionismo. La lista incluye a reconocidas figuras como Greta Thunberg, Tucker Carlson, Nick Fuentes y Dan Bilzerian.
El informe del Ministerio israelí ofrece descripciones y ejemplos concretos de declaraciones atribuidas a esas figuras, y sitúa la crisis en un marco regional conectado con Gaza. Según el documento, la combinación de alcance en redes y repetición de mensajes llevó a otorgar a cada persona una "puntuación de riesgo" y una clasificación por nivel de influencia.
El ranking gubernamental, publicada por la cartera de la Diáspora, incluye criterios medibles: seguidores en redes, apariciones en medios y percepción pública como indicadores de influencia. El informe combina esos indicadores con el recuento de publicaciones antisemitas o antiisraelíes para establecer su lista de diez.
Entre las consecuencias que el texto señala, el Ministerio apunta a un impacto en la reputación internacional de Israel y a un aumento de incidentes antisemitas en distintos puntos del mundo en relación con las imágenes y campañas sobre Gaza.
Quiénes aparecen en la lista
La lista de diez figuras incluye a Dan Bilzerian, Greta Thunberg, Bassem Youssef, Candace Owens, Abd Elbari Atwan, Omar Suleiman, Anastasia Maria Loupis, Nick Fuentes, Ian Carroll y Tucker Carlson, según el informe publicado por el Ministerio.
El informe sitúa a Greta Thunberg en la segunda posición por el uso de términos como "genocidio", "asedio" y "hambruna masiva" en relación con Gaza, y a Nick Fuentes por afirmaciones que el texto califica como negacionistas y supremacistas.
Sobre Dan Bilzerian, el documento señala declaraciones atribuidas en las que, según el Ministerio, expresó deseos de violencia contra israelíes; y sobre Tucker Carlson apunta teorías conspirativas sobre influencia judía en medios y política, aunque con una puntuación de riesgo comparativamente baja en el propio sistema del informe.
Metodología, vínculos y reacciones
El Ministerio explicó que eligió a las diez figuras en función de la gravedad de sus acciones o declaraciones y del alcance de su influencia; su sistema usa dos categorías: nivel de influencia y una "puntuación de riesgo" basada en frecuencia de publicaciones antisemitas o antiisraelíes.
El informe critica además a plataformas como YouTube, Reddit y X por no aplicar plenamente la definición de antisemitismo de la IHRA, y menciona picos de antisemitismo vinculados a hechos relacionados con Gaza, con la excepción del tiroteo de Bondi Beach en Australia.
El documento generó críticas: la Universidad de Tel Aviv publicó un informe que cuestiona el enfoque gubernamental y pidió revisar o abolir el Ministerio en algunos términos, y se remarca que Amichai Chikli, responsable del Ministerio, entabló vínculos con partidos de extrema derecha que motivaron boicots a una conferencia organizada por él.
El texto cita además la evaluación política de Benjamin Netanyahu, quien dijo que "las armas cambian con el tiempo" y que "las más importantes [hoy en día] son las redes sociales", en el marco de lo que el primer ministro describió como un problema de relaciones públicas.