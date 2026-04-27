Figuras mediáticas

Israel publicó una lista de los diez antisemitas más influyentes del mundo

El Ministerio de Asuntos de la Diáspora publicó un informe que identifica Diez figuras señaladas por antisemitismo y antisionismo. La lista incluye a reconocidas figuras como Greta Thunberg, Tucker Carlson, Nick Fuentes y Dan Bilzerian.