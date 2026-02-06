#HOY:

Horror en Nápoles

Una discusión por la música alta terminó en tragedia en Italia: apuñaló y mató a su hermana de 22 años

Tras el ataque, el agresor se fugó, pero luego se presentó ante la Policía y confesó el crimen.

Un altercado por la música alta en una casa de Nápoles, Italia, terminó de la peor manera.
Por: 

El violento episodio comenzó con una discusión por el volumen de la música y escaló hasta el fatal apuñalamiento de Jlenia Musella, que murió a pesar de ser trasladada al hospital.

El crimen ocurrió en una vivienda de Nápoles, Italia, cuando una discusión familiar por la música alta escaló de forma violenta y terminó con una mujer de 22 años apuñalada por la espalda por su propio hermano.

La víctima fue identificada como Jlenia Musella, quien había estado escuchando música a alto volumen mientras su hermano, Giuseppe Musella, de 28 años, intentaba dormir, según reconstruyó la investigación.

Según el relato de las autoridades y lo consignado en la investigación, la discusión se intensificó hasta que Giuseppe tomó un cuchillo y se lo arrojó a su hermana, hiriéndola gravemente en la espalda.

A pesar de que Jlenia logró salir de la casa y caminar hasta la calle, donde vecinos la asistieron, fue trasladada al hospital Villa Betania con heridas críticas. Los médicos, sin embargo, confirmaron que no sobrevivió a las lesiones.

La joven La llevaron al hospital tras ser apuñalada por la espalda, pero no sobrevivió.

Después del ataque, el agresor huyó inicialmente, pero más tarde se presentó en una comisaría y confesó el crimen ante la Policía, informaron fuentes locales.

Giuseppe quedó detenido en la prisión Secondigliano, acusado de homicidio agravado, y la investigación quedó a cargo de la Brigada Móvil de Nápoles y la fiscalía local.

El caso también puso en evidencia la difícil situación familiar: los hermanos vivían solos, su madre cumple arresto domiciliario en otra residencia y su padre está preso, señalaron medios italianos.

La tragedia generó conmoción en el barrio, donde residentes describieron a Jlenia como una joven sociable, y las autoridades trabajan para reconstruir los detalles del altercado que llevó a un fatal desenlace.

