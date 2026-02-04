Revelaron la lista de herederos de Jeffrey Epstein
Archivos difundidos recientemente muestran cómo el controvertido financiero planeó repartir su fortuna antes de morir. Su última pareja, Karyna Shuliak, habría sido la principal beneficiaria, aunque el destino final de los bienes sigue envuelto en controversia.
Jeffrey Epstein, el financista estadounidense acusado por múltiples delitos de abuso sexual, firmó su testamento pocos días antes de morir en una prisión de Nueva York en 2019. Ese documento incluía un fideicomiso secreto en el que designaba a más de 40 beneficiarios, entre familiares, allegados y colaboradores cercanos.
Durante años, el contenido del testamento permaneció oculto. Sin embargo, la reciente filtración de documentos judiciales reveló detalles precisos sobre cómo Epstein planeó distribuir su fortuna, estimada en varios cientos de millones de dólares.
Karyna Shuliak, odontóloga y última pareja sentimental de Epstein.
Karyna Shuliak, su última pareja y heredera
La lista de herederos está encabezada por Karyna Shuliak, odontóloga y última pareja sentimental de Epstein. Según los documentos, ella fue designada como principal beneficiaria del fideicomiso, recibiendo sumas millonarias, joyas y propiedades de lujo, incluyendo un anillo de diamantes y otros bienes personales.
Shuliak fue una figura cercana en los últimos años de vida de Epstein y mantuvo un perfil bajo durante los procesos judiciales que rodearon al magnate financiero.
Además de Shuliak, el testamento mencionaba a más de 40 personas, entre ellas familiares como su hermano, antiguos socios, abogados, contadores y empleados de confianza. Algunos fueron incluidos como beneficiarios de propiedades específicas, otros como receptores de montos en efectivo.
Lo que llamó la atención de los investigadores y la opinión pública es que el testamento no contemplaba de manera explícita a las víctimas de los delitos sexuales cometidos por Epstein, muchas de las cuales debieron recurrir a demandas civiles para acceder a compensaciones económicas.
El destino final de la fortuna
Aunque Epstein planificó la distribución de su riqueza, lo cierto es que la mayoría de sus bienes pasaron por procesos judiciales, y una parte significativa fue destinada a cubrir gastos legales, deudas impositivas e indemnizaciones.
Muchos de los beneficiarios señalados en el testamento podrían no haber recibido lo que se establecía originalmente, debido a la intervención judicial y la creación de un fondo para las víctimas.
La revelación del testamento generó una oleada de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas, que cuestionaron duramente que el millonario no haya incluido a las mujeres sobrevivientes de sus abusos como beneficiarias directas.
En un contexto donde la reparación simbólica y económica es clave, el hecho de que Epstein priorizara a su círculo íntimo generó repudio público, reabriendo el debate sobre cómo la justicia puede –o no– alcanzar a los poderosos aún después de su muerte.
La revelación de esta lista vuelve a poner en el centro de la escena el legado de Epstein, marcado por el escándalo, el abuso y los vínculos con personalidades de poder. A pesar de su muerte, los efectos judiciales, económicos y sociales de sus crímenes continúan generando repercusiones en distintos niveles institucionales.