La familia real noruega bajo presión por los archivos de Epstein

La publicación de una nueva tanda de archivos vinculados a Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos volvió a sacudir a Europa, y en particular a la élite noruega, donde aparecieron referencias a figuras de alto perfil.
Medios europeos reportaron que el nombre de la princesa fue mencionado cientos de veces en el material y que el intercambio de mensajes se extendió más de lo que se había admitido públicamente en el pasado.
La princesa y el “error de criterio”
En el centro del temblor quedó Mette-Marit, esposa del heredero Haakon.
Según reportes periodísticos, hubo decenas de correos durante varios años, incluso después de que el financista ya hubiese sido condenado en 2008 por delitos sexuales.
El príncipe Haakon y la princesa Mette-Marit en la ceremonia de entrega del Nobel a María Corina Machado. Foto: REUTERS / Leonhard Foeger.
El primer ministro Jonas Gahr Støre sostuvo que la princesa mostró “pobre criterio” y pidió respuestas claras, en un clima donde cada explicación se mide con lupa.
Ex primer ministro bajo la lupa
Otro nombre fuerte que apareció fue el del ex primer ministro Thorbjørn Jagland, que también presidió el Comité Nobel Noruego durante años.
Ex primer ministro de Noruega Jonas Gahr Stoere. Foto: NTB / Javad Parsa / REUTERS.
Según reportes, en la correspondencia se registraron pedidos de ayuda para una operación inmobiliaria y hasta la planificación de un viaje familiar que finalmente no se concretó.
La discusión pública, ahí, se corrió rápido del “qué dice el papel” al “qué tan cerca estabas” y “por qué”.
Investigación en marcha
El caso también rozó a figuras del servicio exterior. La embajadora Mona Juul fue temporalmente apartada de sus funciones mientras se evalúan sus contactos, según informó la cancillería noruega en declaraciones reproducidas por AFP.
En el mismo tablero aparecen menciones a su esposo, Terje Rød-Larsen, y a herencias y vínculos personales que quedaron expuestos tras la difusión de documentos.
Además, el ex canciller Børge Brende —actual titular del World Economic Forum— quedó involucrado en el debate público por reuniones y cenas atribuidas a esos años, con versiones cruzadas sobre el alcance real del vínculo.
El impacto del tema se amplificó porque llega en un momento sensible: el hijo mayor de la princesa, Marius Borg Høiby, enfrenta un proceso judicial por cargos graves, lo que ya venía erosionando la imagen de la familia real.