Tras la difusión de documentos

Bill Gates salió a responder y negó correos que lo vinculan con Epstein: “Es falso”

El magnate empresarial habló de las acusaciones reactivadas por documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculados a Jeffrey Epstein: negó “cualquier irregularidad”, aseguró que un correo atribuido al financista “es falso” y reconoció que haber tenido contacto con él “fue un error”.