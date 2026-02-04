Bill Gates salió a responder y negó correos que lo vinculan con Epstein: “Es falso”

La publicación de nuevos documentos vinculados a Jeffrey Epstein volvió a sacudir nombres de alto perfil y empujó a Bill Gates a dar una respuesta pública.
El magnate empresarial habló de las acusaciones reactivadas por documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculados a Jeffrey Epstein: negó “cualquier irregularidad”, aseguró que un correo atribuido al financista “es falso” y reconoció que haber tenido contacto con él “fue un error”.
El disparador fue la divulgación de borradores de correos electrónicos de 2013 atribuidos a Epstein, que incluían menciones sobre Gates.
En una entrevista concedida este miércoles a 9Now, del Nine Network, Gates afirmó que el correo “es falso” y negó “cualquier tipo de irregularidad”.
En ese mismo reportaje, sostuvo que su vínculo con Epstein fue limitado y remarcó que “solo asistía a cenas”; además, dijo que “nunca fue a la isla” y que no participó de actividades ilícitas.
Gates agregó que se arrepiente de haber tenido contacto con Epstein y que cada minuto compartido con él lo lamenta, en un intento de marcar distancia con el financista.
La explicación sobre el correo “borrador”
Consultado por esos mensajes, Gates dijo que el correo no fue enviado a terceros y sostuvo que, en realidad, Epstein “se escribió un correo a sí mismo”.
En la nota se indica que, de acuerdo con The New York Times, el Departamento de Justicia confirmó la existencia de esos borradores y que los registros apuntan a que Epstein se los envió a sí mismo en julio de 2013.
Esos textos, siempre según el reporte citado, sugerían supuestas relaciones extramatrimoniales y una ETS, un punto que la defensa de Gates rechazó de plano.
Un representante del empresario calificó las acusaciones como “absolutamente absurdas y completamente falsas”, y planteó que los documentos reflejarían la frustración de Epstein por no sostener una relación continua con Gates.
La reacción de su ex mujer, Melinda y el impacto público
En paralelo, Melinda Gates se refirió al tema en el podcast Wild Card with Rachel Martin, de NPR: describió la situación como “desgarradora” y pidió una reflexión social.
En ese marco, subrayó que “ninguna niña debería” pasar por situaciones como las que se le atribuyen a Epstein y recordó el impacto personal que le generó conocer los detalles cuando sus hijas tenían edades similares a las víctimas mencionadas.
Con el caso nuevamente en agenda, la respuesta de Gates buscó fijar una línea clara: negar el contenido de los borradores, reducir el vínculo a encuentros sociales y admitir que, aun así, haber aceptado ese contacto fue “un error”.