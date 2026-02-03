Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso de Estados Unidos por el caso Epstein
Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso de Estados Unidos por el caso Epstein. Crédito: Reuters.
En un giro político de alto voltaje, Bill y Hillary Clinton accedieron a testificar ante el Congreso de Estados Unidos en el marco de una investigación sobre sus presuntos vínculos con el financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein. La citación forma parte de una ofensiva republicana que busca esclarecer conexiones de figuras públicas con la red criminal que rodeaba al magnate.
La comparecencia fue dispuesta por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dominado actualmente por el Partido Republicano. La citación a los Clinton se produce tras la reciente publicación de documentación judicial desclasificada que reactiva las sospechas sobre los nexos entre Epstein y figuras de la élite política y empresarial estadounidense.
Aunque no existen cargos formales contra los Clinton vinculados al caso, la presión legislativa se intensificó en los últimos meses. De hecho, se barajó la posibilidad de declarar a ambos en desacato por su inicial reticencia a comparecer.
Qué se investiga
La investigación busca determinar si existieron interacciones significativas, beneficios o encubrimientos vinculados al accionar criminal de Epstein, quien fue condenado por tráfico de menores y hallado muerto en prisión en 2019 en circunstancias que aún generan controversia.
En el caso de Bill Clinton, se documentaron al menos una decena de viajes en el avión privado de Epstein, conocido como el “Lolita Express”, aunque el expresidente niega haber participado en actividades ilegales o tener conocimiento de los crímenes del financista.
Por su parte, Hillary Clinton, ex secretaria de Estado y candidata presidencial, ha sido mencionada en el expediente de forma indirecta, principalmente por contactos sociales o diplomáticos.
Mientras los legisladores republicanos defienden las citaciones como un paso necesario para la rendición de cuentas, desde el ala demócrata acusan a sus colegas de emprender una campaña de desprestigio político sin pruebas concretas. Sostienen que se busca desviar la atención pública mediante un “espectáculo mediático”.
Organizaciones de derechos humanos y víctimas del caso Epstein han apoyado la convocatoria a figuras públicas, reclamando que se esclarezcan todos los vínculos y se avance en una justicia sin privilegios ni encubrimientos.
Cuándo será la audiencia
La fecha aún no fue confirmada oficialmente, pero se prevé que los Clinton declaren ante el Congreso en las próximas semanas, en una audiencia pública que promete ser seguida de cerca tanto por medios internacionales como por actores del sistema judicial.
A más de cuatro años de la muerte de Jeffrey Epstein, el caso sigue generando repercusiones profundas. Nuevas revelaciones, testimonios pendientes y documentos judiciales abiertos mantienen viva la demanda social de respuestas. La declaración de los Clinton podría abrir una nueva etapa en esta trama donde se entrelazan poder, impunidad y secretos que aún no fueron revelados.