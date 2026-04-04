La policía británica arrestó a una cuarta persona en el marco de la investigación por el ataque incendiario contra ambulancias ocurrido el 23 de marzo en el barrio de Golders Green, al norte de Londres.
Arrestan a un cuarto sospechoso por el ataque incendiario contra ambulancias en Londres
La policía del Reino Unido detuvo a un cuarto sospechoso por el incendio de ambulancias de un servicio comunitario en el norte de Londres. El hecho, que no es investigado como terrorismo, dejó daños materiales pero no víctimas.
La detención se produjo este sábado en un tribunal donde comparecían tres hombres ya imputados por el caso, según informaron fuentes del Servicio de la Fiscalía de la Corona.
Tres acusados y una investigación abierta
Los acusados fueron identificados como Hamza Iqbal, de 20 años, Rehan Khan, de 19, y un menor de 17 años cuya identidad no fue revelada por razones legales. Los tres enfrentan cargos por incendio provocado con intención de dañar propiedad y por poner en riesgo la vida de terceros.
Según la fiscalía, los investigadores consideran que al menos cuatro personas participaron en el ataque, lo que derivó en la detención adicional concretada en sede judicial.
Los imputados permanecen en prisión preventiva, mientras que el menor fue alojado en un centro de detención juvenil.
El ataque y sus consecuencias
El hecho tuvo lugar cuando cuatro ambulancias del servicio voluntario Hatzola fueron incendiadas mientras estaban estacionadas cerca de una sinagoga.
El Cuerpo de Bomberos de Londres informó que las explosiones de los cilindros de los vehículos provocaron daños en propiedades cercanas, incluyendo la rotura de ventanas, aunque no se registraron personas heridas.
Evaluación oficial y alcance de la causa
El primer ministro Keir Starmer calificó el hecho como un ataque “profundamente impactante”. No obstante, las autoridades indicaron que, por el momento, el caso no está siendo tratado como un acto terrorista, aunque la investigación es llevada adelante por unidades especializadas.
En paralelo, el sitio especializado SITE Intelligence Group señaló que un grupo extremista habría reivindicado el ataque, aunque esa información no fue confirmada oficialmente por las autoridades.