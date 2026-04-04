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Arrestan a un cuarto sospechoso por el ataque incendiario contra ambulancias en Londres

La policía del Reino Unido detuvo a un cuarto sospechoso por el incendio de ambulancias de un servicio comunitario en el norte de Londres. El hecho, que no es investigado como terrorismo, dejó daños materiales pero no víctimas.

Avanza la investigación en Londres: detienen a un cuarto implicado en incendio de ambulanciasAvanza la investigación en Londres: detienen a un cuarto implicado en incendio de ambulancias
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La policía británica arrestó a una cuarta persona en el marco de la investigación por el ataque incendiario contra ambulancias ocurrido el 23 de marzo en el barrio de Golders Green, al norte de Londres.

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La detención se produjo este sábado en un tribunal donde comparecían tres hombres ya imputados por el caso, según informaron fuentes del Servicio de la Fiscalía de la Corona.

Tres acusados y una investigación abierta

Los acusados fueron identificados como Hamza Iqbal, de 20 años, Rehan Khan, de 19, y un menor de 17 años cuya identidad no fue revelada por razones legales. Los tres enfrentan cargos por incendio provocado con intención de dañar propiedad y por poner en riesgo la vida de terceros.

A burnt ambulance, among the four ambulances belonging to Hatzola, a Jewish community organisation, that were set on fire in an incident that the police say is being treated as an antisemitic hate crime, in northwest London, Britain, March 23, 2026. REUTERS/Hannah McKay TPX IMAGES OF THE DAYIncendio de ambulancias en Londres: la policía detuvo a un cuarto sospechoso

Según la fiscalía, los investigadores consideran que al menos cuatro personas participaron en el ataque, lo que derivó en la detención adicional concretada en sede judicial.

Los imputados permanecen en prisión preventiva, mientras que el menor fue alojado en un centro de detención juvenil.

El ataque y sus consecuencias

El hecho tuvo lugar cuando cuatro ambulancias del servicio voluntario Hatzola fueron incendiadas mientras estaban estacionadas cerca de una sinagoga.

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El Cuerpo de Bomberos de Londres informó que las explosiones de los cilindros de los vehículos provocaron daños en propiedades cercanas, incluyendo la rotura de ventanas, aunque no se registraron personas heridas.

Evaluación oficial y alcance de la causa

El primer ministro Keir Starmer calificó el hecho como un ataque “profundamente impactante”. No obstante, las autoridades indicaron que, por el momento, el caso no está siendo tratado como un acto terrorista, aunque la investigación es llevada adelante por unidades especializadas.

Emergency personnel stand next to a fire truck near the scene, after four ambulances belonging to Hatzola, a Jewish community organisation, were set on fire in an incident that the police say is being treated as an antisemitic hate crime, in northwest London, Britain, March 23, 2026. REUTERS/Isabel InfantesIncendio de ambulancias en Londres: la policía detuvo a un cuarto sospechoso

En paralelo, el sitio especializado SITE Intelligence Group señaló que un grupo extremista habría reivindicado el ataque, aunque esa información no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

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