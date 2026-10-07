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Tragedia en Soriano

Uruguay: cayó un auto a un arroyo y murió un joven que quedó atrapado

El conductor y otras tres personas lograron salir del vehículo, con politraumatismos y principio de hipotermia. Investigan las circunstancias.

Viajaban en total cinco jóvenes de entre 19 y 23 años.Viajaban en total cinco jóvenes de entre 19 y 23 años.
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Un joven de 22 años falleció en la madrugada de este miércoles en el departamento de Soriano, luego de que el auto en el que viajaba cayera al arroyo Dacá, próximo a la capital Mercedes, Uruguay.

Cuatro personas lograron salir del auto antes de que se hundiera.Cuatro personas lograron salir del auto antes de que se hundiera.

Según el reporte de la Jefatura de Policía del departamento, sobre las 01:15 horas el servicio 911 recibió el llamado que alertó sobre el siniestro. Los efectivos de la Seccional 1° fueron hasta la zona, en la Rambla Francisco M. Ubillos.

Cuatro ocupantes lograron escapar

En el auto, un Chevrolet Corsa gris, viajaban en total cinco personas. Tras caer al arroyo -por circunstancias que todavía la Policía busca esclarecer- cuatro de ellas pudieron salir del vehículo mientras se hundía, antes del arribo de los efectivos.

Fotos: Prefectura NavalFotos: Prefectura Naval

El conductor era un joven de 21 años, y además de la víctima, de 22, lo acompañaban otras tres personas de 19, 21 y 23. Fueron asistidos por una emergencia médica que concurrió a la escena, y según detalló Prefectura Naval a la prensa, se les diagnosticó principio de hipotermia y politraumatismos, aunque están fuera de peligro.

Operativo de búsqueda en el agua

Mientras tanto, los efectivos policiales se sumergieron en el arroyo para intentar localizar al quinto ocupante del Corsa. Luego se sumó a la búsqueda personal de Prefectura Naval del Puerto de Mercedes y de la Dirección Nacional de Bomberos.

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Finalmente, con maquinaria de la Intendencia de Soriano, se pudo retirar el auto del agua. Dentro encontraron sin vida al joven de 22 años de iniciales M.N.C.O., constatándose su fallecimiento. La médica forense dispuso el traslado del cuerpo a la morgue de la ciudad de Dolores.

La Fiscalía Letrada de Mercedes de 2° Turno ordenó varias actuaciones para la investigación del caso, que implicó las pericias correspondientes de Policía Científica, y la investigación policial está a cargo de la Seccional 1°.

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