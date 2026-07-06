Accidente fatal

Un auto cayó de un puente tras chocar con una camioneta de argentinos en Uruguay: murieron un hombre y un niño

El siniestro ocurrió en una zona rural del departamento de Lavalleja, cerca de Solís de Mataojo. El vehículo que cayó al agua era de matrícula uruguaya y en el otro rodado viajaban cuatro argentinos, que no sufrieron heridas de gravedad.