Un grave accidente de tránsito ocurrido en Uruguay dejó como saldo la muerte de un hombre de 65 años y de un nene de 4. El siniestro se produjo en Camino Arroyo Sauce, a pocos kilómetros de Maldonado, y tuvo como protagonistas a un auto uruguayo y a una camioneta con matrícula argentina.
Un auto cayó de un puente tras chocar con una camioneta de argentinos en Uruguay: murieron un hombre y un niño
El siniestro ocurrió en una zona rural del departamento de Lavalleja, cerca de Solís de Mataojo. El vehículo que cayó al agua era de matrícula uruguaya y en el otro rodado viajaban cuatro argentinos, que no sufrieron heridas de gravedad.
El hecho ocurrió en una zona rural del departamento de Lavalleja, próxima a la localidad de Solís de Mataojo. Por causas que todavía son materia de investigación, ambos vehículos chocaron en inmediaciones de un puente y uno de ellos terminó cayendo al agua.
El vehículo que cayó al arroyo era un Suzuki con patente uruguaya. Era conducido por el hombre que murió en el accidente y en su interior viajaban además cuatro acompañantes: una mujer de 56 años, otra de 39 y dos niños, de 12 y 4 años.
Como consecuencia del impacto y la caída, el menor de 4 años también falleció. En tanto, una de las mujeres fue trasladada de urgencia a la Sociedad Española de Montevideo con diagnóstico de fractura cervical, mientras que los otros dos ocupantes sufrieron politraumatismos leves.
El otro vehículo involucrado fue una camioneta Haval H6 con matrícula argentina, conducida por un hombre de 53 años. En el rodado viajaban otras tres personas, todas de nacionalidad argentina. Según indicaron fuentes policiales, ninguno de los ocupantes de la camioneta sufrió lesiones de gravedad.
De acuerdo con la primera reconstrucción, el conductor argentino declaró que se dirigía rumbo a Maldonado cuando, al llegar al puente, se encontró con el otro auto de frente. Tras el choque, el vehículo uruguayo cayó a las aguas del arroyo.
En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Caminera, Bomberos del Destacamento Minas, Policía Científica y personal de la Seccional 2ª. Las autoridades continúan con las pericias para determinar con precisión cómo se produjo la colisión y qué factores derivaron en la caída del auto al agua.